Госорганы должны будут согласовывать покупку иностранного ПО

В России могут ввести требование, согласно которому госорганы и госкомпании должны будут согласовывать закупку зарубежного ПО с Минцифрой. Такое правило может быть закреплено во втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли планируется введение требования не только о предоставлении обоснований, но и о согласовании приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями с регулятором", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что есть проблема обхода госкомпаниями действующего законодательства, но она не связана с классификатором.

Ранее о планах Минцифры согласовывать приобретение зарубежного ПО сообщила газета "Ведомости".

В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что "второй пакет" был проработан вместе с отраслью, и в него вошли 64 меры.