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14.04.2021 03:30
Рубрика: Общество

Ученые назвали храп у детей опасным для мозга

Текст: Тимур Алимов

Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда установили, что регулярный храп у детей приводит к связанным со структурными изменениями мозга поведенческим проблемам - чрезмерной импульсивности и агрессии, гиперактивности и сложности коммуникации со сверстниками, а также невнимательности и трудностями в обучении. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: iStock
Ученые смогли обратить старение мозга вспять

По словам авторов работы, на взаимосвязь храпа и проблем в поведении детей указывали многочисленные сообщения родителей, однако ее понимание было ограничено. Проведенное исследование стало самым масштабным - медики проанализировали результаты МРТ 10 140 детей в возрасте от 9 до 10 лет. У 661 ребенка был диагностирован привычный (регулярный) храп - он определяется, как проявляющийся минимум три ночи в неделю.

Как пояснил ведущий автор исследования, доктор медицины, оториноларинголог Амаль Исайя, к храпу и затрудненному дыханию (нередко с паузами) во сне приводит обструктивное нарушение, которое характеризуется сопротивлением потока воздуха в верхних дыхательных путях. В результате снижается поступление кислорода в мозг.

Анализ результатов МРТ показал, что у детей с регулярным храпом наблюдается меньший объем многих областей лобных долей - они отвечают за когнитивные способности и контроль.

- Такие изменения мозга схожи с показателями, которые фиксируют у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, что является поведенческой патологией. Такие дети зачастую ведут себя несдержанно, деструктивно, так как у них происходит потеря когнитивного контроля, - пояснил доктор.

Ученые настаивают, что детей с храпом необходимо обследовать и лечить от нарушений дыхания во время сна. Одним из способов может являться удаление миндалин и аденоидов в раннем возрасте. Своевременная диагностика и последующая терапия могут ослабить изменения мозга, поскольку он обладает способностью восстанавливаться.

Общество Здоровье Все о работе мозга

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