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14.04.2021 19:18
Рубрика: Экономика

Яйца остаются лидерами роста цен на продукты

Текст: Татьяна Карабут

На прошлой неделе инфляция замедлилась до 0,1% (с 0,2% ранее). Цены на большинство продуктов тоже росли медленнее, чем несколько недель до этого, следует из данных Росстата.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Больше всего с 6 по 12 апреля подорожали яйца - на 2,3%. В некоторых регионах рост превысил 8%. Зато после длительного периода роста стабилизировались цены на мясо птицы. А в некоторых регионах даже снизились более чем на 5%.

Товары, на которые цены были зафиксированы (сахар и подсолнечное масло), продолжили дорожать. Стоимость сахара выросла за неделю на 0,7%, а подсолнечного масла - на 0,4%. Напомним, соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями заморозили цены на сахар до 1 июня на уровне 46 рублей за кг, подсолнечное масло до 1 октября 2021 года на уровне 110 рублей за литр.

Также выросли цены на гречку (на 0,7%), консервы овощные для детского питания - на 0,6%, маргарин - на 0,5%, рис - на 0,3%.

Продолжают снижаться цены на огурцы и помидоры - на 2,1% и 1,4% соответственно. Замедлился рост цен и на другие овощи.

Немного снизились цены на молочную продукцию: цены на творог жирный - на 0,3%, сметану и сыры сычужные - на 0,2%.

Неизменными остались цены на молоко, а также на говядину и вареную колбасу.

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