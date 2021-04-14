Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное

Сейчас выпущено вакцины в объеме, достаточном, чтобы привить 600 тысяч человек. Привито уже 20 тысяч человек. К лету с участием индустриальных партнеров планируется выйти на общий объем производства в пять миллионов доз в месяц.

Все три вакцины против COVID-19, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны, и проблема выбора не должна стоять вообще. Мы ведь, к примеру, когда приходим на прививку от гриппа, обычно не вникаем, какой именно вакциной привиться, хотя противогриппозных вакцин у нас производится много, и по разным технологиям.

Вакцина показала высокую иммунологическую эффективность. У всех добровольцев в возрасте до 60 лет появились вирус-специфические и вируснейтрализующие антитела к новому коронавирусу. В пострегистрационных исследованиях участвовали и добровольцы старше 60 лет. Из этой группы антитела образовались у 94% участников и у 77% - вируснейтрализующие антитела. То есть вакцина эффективна и у пожилых.

Центр "Вектор" получил более 60 предложений по поводу вакцины "ЭпиВакКорона" от зарубежных организаций и ведомств и планирует выводить препарат на международный рынок. Хотя в приоритете - обеспечить защиту от COVID-19 наших граждан.

Прививки от COVID-19 для детей - это серьезное решение, и, если оно будет принято, мы готовы провести такие исследования. Начинать надо, как того требуют российские правила, с подростков 15-17 лет. Далее можно поэтапно подключать младшие возрастные группы - всего их шесть.

"ЭпиВакКорона" эффективна применительно к новым вариантам вируса. Создавая вакцину, мы намеренно выбирали консервативные участки генома коронавируса, практически не подверженные мутациям. И сейчас мы видим, что этот подход был правильным. Кроме того, был проведен лабораторный эксперимент, показавший, что наша вакцина эффективна в отношении британского варианта коронавируса. Сейчас аналогичные эксперименты проводятся и в отношении других штаммов.

Если вдруг случится так, что вирус мутирует настолько, что это потребует обновления вакцины, не могу сказать, что это очень сложная задача. На актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня. Хотя, конечно, для наработки пептидов и выпуска обновленных партий, конечно же, нужно время.

Одно из преимуществ "ЭпиВакКороны" - прививка ею переносится одинаково легко всеми группами людей, в том числе, аллергиками, пожилыми. После окончания формирования иммунитета (42 сутки после первой вакцинации) никто из добровольцев старше 60 лет не заболел.

Полностью интервью Рината Максютова читайте здесь.