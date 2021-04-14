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14.04.2021 17:05
Рубрика: Экономика

Искусственный интеллект, цифровизация, зумеры: объявлены главные темы РИФ 2021

19 мая 2021 года в Подмосковье, в пансионате "Лесные Дали" стартует главное оффлайн событие Рунета - 25-й Российский Интернет Форум - РИФ 2021.

РИФ - это главная весенняя площадка для общения игроков Рунета, именно здесь обсуждаются тенденции его развития, строятся планы и стартуют новые проекты. Мероприятие в этом году продлится четыре, а не три дня, как раньше, в 5 параллельных потоках. РИФ объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг. В этом году главными темами форума станут: ИИ-трансформация; Технологии и люди; Digital-аудио - next step развития интернета; Как "зумеры" покупают бренды?; Управление digital-продуктом.

"Пять ключевых тем форума связаны с трендами этого года: персонализация, аудио-формат как new black, трансформация коммуникации с новым поколением и фантазии о будущем. Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год", - комментирует Вера Бородкина, программный директор РИФ 2021.

Напомним, форум традиционно откроется главной аналитической панелью, где представят самые актуальные данные экономики Рунета. Также все дни на площадках пансионата "Лесные дали" будут развернуты экспозиционные зоны, медиа-центр, спортивные активности и зоны нетворкинга.

Подробнее о РИФ - на сайте.

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