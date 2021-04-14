Как добраться из Минска в Москву в 2021 году и сколько это стоит

Поезда на белорусско-российском направлении возвращаются к своему графику

Долгожданная новость для тысяч белорусов и россиян: самые популярные поезда возвращаются в доковидный график.

Так, с 13 апреля фирменный поезд № 2/1 сообщением Минск - Москва, вернувшийся в расписание 8 февраля и курсировавший через день, начал ходить ежедневно. Одновременно с ним российская сторона после длительного перерыва возвратила в расписание поезд № 7/8 сообщением Москва - Брест. Он будет курсировать через день. С белорусской стороны в таком же порядке возобновлено движение поезда № 4/3 Брест - Москва.

Счастливым числом оказалось 13 апреля и для тех, кто собрался в Санкт-Петербург. Пассажирский состав отправился в город на Неве из Бреста, а на следующий день двинулся в обратный путь. 27 апреля для жителей Беларуси открывается также возможность без пересадок уехать на отдых к Черному морю на прямом поезде Минск - Гомель - Адлер. Он будет курсировать раз в четыре дня и отправится обратно 29 апреля.

И это еще не все! Железнодорожное сообщение между столицами Союзного государства серьезно прирастает в качестве. С 30 апреля впервые Москву и Минск свяжет скоростной поезд "Ласточка" в составе пяти вагонов, сообщает ОАО "Российские железные дороги". Такой поезд однажды уже бывал в белорусской столице и вызвал большой интерес доступными тарифами и серьезной экономией - до семи часов вместо 10-12 сейчас - времени в пути. Предполагается, что "Ласточка" будет летать между двумя столицами ежедневно, причем в количестве двух пар поездов. Они станут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты следования по зеркальному расписанию дважды в день. Так, путешествие из Москвы и Минска начнется в 06.20, а завершится в 13.10 с остановками посередине пути в Смоленске. Еще одна пара поездов будет отправляться из столиц в 16.00, а прибывать в конечный пункт в 22.55 с остановками в Смоленске, Вязьме и Орше. На маршруте будут курсировать составы в комплектации "Премиум" с вагонами бизнес- и экономкласса. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены дополнительные удобства.

Хорошие вести ждут и любителей авиапутешествий. С 13 апреля из Москвы в Минск снова летает компания "ЮТэйр". Теперь в воздух поднимаются самолеты всех авиакомпаний, совершавших до пандемии полеты между двумя столицами - "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Белавиа". И это внушает надежду на увеличение частоты рейсов в расписании. Национальная авиакомпания "Белавиа" сейчас решает, будет ли летать в Москву с 27 апреля пятый раз в день (такая возможность предусмотрена белорусско-российскими договоренностями), ведется анализ загрузки рейсов, изучается целесообразность дальнейшего уплотнения трафика.

Все это выглядит как настоящий прорыв антивирусного транспортного локдауна.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса 16 марта прошлого года российское правительство запретило гражданам Беларуси въезд в страну. При этом практически сразу же тема восстановления транспортного сообщения стала одной из главных на переговорах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, руководителей правительств и ряда министерств. Вскоре последовали конкретные шаги по минимизации последствий противоэпидемических мер. Уже 20 марта того же года белорусам разрешили прилетать в российский аэропорт Домодедово. Введено послабление в отношении тех, кто работает в России вахтовым методом. Со временем этот список пополнили студенты вузов и другие учащиеся, снято требование об обязательности 10-дневного карантина. В очередной раз транспортная проблема обсуждалась лидерами двух государств во время недавнего телефонного разговора, после которого транспортное пассажирское сообщение резко активизировалось.

Сейчас обсуждается, что еще можно сделать для восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией

Впрочем, об осторожности тоже забывать пока не приходится. В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, самолетах, автобусах по-прежнему действуют противоэпидемические меры, принятые в обоих государствах. Пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Необходимо и веское основание, подкреп­ленное документом, для того чтобы отправиться в путешествие в соседнюю страну. Также требуется иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не менее чем за три дня до поездки. От него освобождаются лишь малолетние дети, члены правительственных делегаций при возвращении на родину, локомотивные бригады и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Сейчас представители двух стран обсуждают, что еще можно сделать для скорейшего восстановления транспортного сообщения. Решающее слово тут, однако, за медицинскими и санитарными инстанциями, контро­лирующими ситуацию с коронавирусом.

Цена вопроса

Дешевле всего съездить из Минска в Москву или обратно на автобусе. Тут цена колеблется около 50 белорусских (1500 российских) рублей за билет. Ценник на путешествие по железной дороге зависит от вида поезда - белорусский он или российский. К примеру, из Минска в российскую столицу можно приобрести плацкарт­ный билет за 111 с лишним белорусских рублей и за 212 рублей в купе. Что касается поездки на "Ласточке", то, по данным некоторых СМИ, она обойдется в 55-80 белорусских рублей в зависимости от класса вагона. Поездка в Санкт-Петербург может стоить несколько дешевле. А за 48 часов пути из Минска в Адлер придется отдать в плацкартном вагоне 211,30 белорусского рубля, в купе - почти 382 рубля. На самолет из Минска в Москву и обратно билет, разумеется, стоит дороже, чем на поезд, к тому же цена может сильно зависеть от даты предполагаемой поездки.