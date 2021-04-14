Как добраться из Минска в Москву в 2021 году и сколько это стоит

Так, с 13 апреля фирменный поезд № 2/1 сообщением Минск - Москва, вернувшийся в расписание 8 февраля и курсировавший через день, начал ходить ежедневно. Одновременно с ним российская сторона после длительного перерыва возвратила в расписание поезд № 7/8 сообщением Москва - Брест. Он будет курсировать через день. С белорусской стороны в таком же порядке возобновлено движение поезда № 4/3 Брест - Москва.
Счастливым числом оказалось 13 апреля и для тех, кто собрался в Санкт-Петербург. Пассажирский состав отправился в город на Неве из Бреста, а на следующий день двинулся в обратный путь. 27 апреля для жителей Беларуси открывается также возможность без пересадок уехать на отдых к Черному морю на прямом поезде Минск - Гомель - Адлер. Он будет курсировать раз в четыре дня и отправится обратно 29 апреля.
И это еще не все! Железнодорожное сообщение между столицами Союзного государства серьезно прирастает в качестве. С 30 апреля впервые Москву и Минск свяжет скоростной поезд "Ласточка" в составе пяти вагонов, сообщает ОАО "Российские железные дороги". Такой поезд однажды уже бывал в белорусской столице и вызвал большой интерес доступными тарифами и серьезной экономией - до семи часов вместо 10-12 сейчас - времени в пути. Предполагается, что "Ласточка" будет летать между двумя столицами ежедневно, причем в количестве двух пар поездов. Они станут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты следования по зеркальному расписанию дважды в день. Так, путешествие из Москвы и Минска начнется в 06.20, а завершится в 13.10 с остановками посередине пути в Смоленске. Еще одна пара поездов будет отправляться из столиц в 16.00, а прибывать в конечный пункт в 22.55 с остановками в Смоленске, Вязьме и Орше. На маршруте будут курсировать составы в комплектации "Премиум" с вагонами бизнес- и экономкласса. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены дополнительные удобства.
Хорошие вести ждут и любителей авиапутешествий. С 13 апреля из Москвы в Минск снова летает компания "ЮТэйр". Теперь в воздух поднимаются самолеты всех авиакомпаний, совершавших до пандемии полеты между двумя столицами - "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Белавиа". И это внушает надежду на увеличение частоты рейсов в расписании. Национальная авиакомпания "Белавиа" сейчас решает, будет ли летать в Москву с 27 апреля пятый раз в день (такая возможность предусмотрена белорусско-российскими договоренностями), ведется анализ загрузки рейсов, изучается целесообразность дальнейшего уплотнения трафика.
Все это выглядит как настоящий прорыв антивирусного транспортного локдауна.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса 16 марта прошлого года российское правительство запретило гражданам Беларуси въезд в страну. При этом практически сразу же тема восстановления транспортного сообщения стала одной из главных на переговорах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, руководителей правительств и ряда министерств. Вскоре последовали конкретные шаги по минимизации последствий противоэпидемических мер. Уже 20 марта того же года белорусам разрешили прилетать в российский аэропорт Домодедово. Введено послабление в отношении тех, кто работает в России вахтовым методом. Со временем этот список пополнили студенты вузов и другие учащиеся, снято требование об обязательности 10-дневного карантина. В очередной раз транспортная проблема обсуждалась лидерами двух государств во время недавнего телефонного разговора, после которого транспортное пассажирское сообщение резко активизировалось.
Впрочем, об осторожности тоже забывать пока не приходится. В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, самолетах, автобусах по-прежнему действуют противоэпидемические меры, принятые в обоих государствах. Пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Необходимо и веское основание, подкрепленное документом, для того чтобы отправиться в путешествие в соседнюю страну. Также требуется иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не менее чем за три дня до поездки. От него освобождаются лишь малолетние дети, члены правительственных делегаций при возвращении на родину, локомотивные бригады и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.
Сейчас представители двух стран обсуждают, что еще можно сделать для скорейшего восстановления транспортного сообщения. Решающее слово тут, однако, за медицинскими и санитарными инстанциями, контролирующими ситуацию с коронавирусом.
Дешевле всего съездить из Минска в Москву или обратно на автобусе. Тут цена колеблется около 50 белорусских (1500 российских) рублей за билет. Ценник на путешествие по железной дороге зависит от вида поезда - белорусский он или российский. К примеру, из Минска в российскую столицу можно приобрести плацкартный билет за 111 с лишним белорусских рублей и за 212 рублей в купе. Что касается поездки на "Ласточке", то, по данным некоторых СМИ, она обойдется в 55-80 белорусских рублей в зависимости от класса вагона. Поездка в Санкт-Петербург может стоить несколько дешевле. А за 48 часов пути из Минска в Адлер придется отдать в плацкартном вагоне 211,30 белорусского рубля, в купе - почти 382 рубля. На самолет из Минска в Москву и обратно билет, разумеется, стоит дороже, чем на поезд, к тому же цена может сильно зависеть от даты предполагаемой поездки.