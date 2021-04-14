Как поддержат туристов и туроператоров из-за закрытия Турции

Роспотребнадзор обязал с 15 апреля всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, сдавать тест на коронавирус. На это отводится три дня. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее эти правила касались только тех, кто возвращался на родину на самолете.

Мера стала ответом на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в ряде стран, в числе которых Турция. С 15 апреля по 1 июня она закрыта для наших туристов. Россиянам предложено либо перенести туры, либо поменять направление отдыха.

Ростуризм разработает дополнительные меры поддержки туроператоров в ситуации ограничения авиасообщения с Турцией, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Понимаю, что введенные ограничения поставили всех вас, да и нас, в очень сложную ситуацию", - отметила она. Ростуризм уже готовит документы о снижении для туроператоров взносов в резервный фонд, а также о снижении и отсрочке уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Документы примут в ближайшее время. "Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности", - добавила Догузова.

С 15 апреля по 1 июня туры в Турцию купили более 500 тысяч россиян, а в Танзанию - около семи тысяч. Чтобы путешествия состоялись, лучше всего перенести даты вылета, говорит директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Если же сейчас начать возвращать деньги, которые перечислены зарубежным отелям, возможны банкротства туроператоров. Тогда воспользоваться туром или получить обратно деньги туристам будет очень сложно, поясняет эксперт. Нужно поддерживать туроператоров, чтобы они могли исполнить свои обязательства перед туристами. Тем более что многие из тех, кто должны были полететь на отдых в Турцию в апреле и мае, уже перенесли свои туры с 2020 года, добавляет гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В Ростуризме отметили, что россияне смогут заменить несостоявшиеся зарубежные путешествия турами по России. Но такой возможностью, скорее всего, воспользуются немногие, замечает Ромашкин. Те, кто собирались ехать в Турцию в мае, рассчитывали на пляжный отдых и купание в море.

Запросы в кол-центр о путешествиях по стране в мае выросли в два раза по сравнению с началом апреля, отметили в пресс-службе туроператора "Алеан". Но в целом спрос не может сразу переориентироваться, пояснили в компании. Аналитики сервиса Ostrovok.ru отметили рост числа бронирований отелей на этой неделе по сравнению с началом апреля. В Сочи количество бронирований выросло на 25%, в Ялте - на 20%, в Анапе - на 40%, в Севастополе - на 50%. По сообщениям представителей туриндустрии, хорошие отели на май на южных курортах России уже почти полностью раскуплены.

Есть сложности и с покупкой авиабилетов. По отзывам организаторов детских поездок, крупные группы по 30 и более человек испытывают сложности с покупкой блоков мест, в частности, в Крым. Они надеются, что на юг пустят дополнительные чартеры.

Отели "пять звезд" подняли цены на 15-20%

Увереннее всего сейчас себя чувствуют дорогие отели с хорошей инфраструктурой категории "пять звезд" и "четыре звезды". На май этого года по сравнению с маем 2019 года они подняли цены на 15-20%, говорит Ромашкин. На такие объекты был повышенный спрос. Отели "две звезды" или "три звезды" повышали цены умеренно, примерно на 5-6%.