Как заработать на аренде загородного дома

В прошлом году из-за режима самоизоляции в ход шел любой "домик в деревне". Однако ажиотаж кончился, клиенты стали разборчивее. Вот что нужно, чтобы дом быстро и дорого сдавался.

Если решаете, что отремонтировать на даче перед ее сдачей в аренду, сделайте выбор в пользу коммуникаций. Фото: Photoxpress

Правило умножения

Обычно загородные дома арендуют на сезон - с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тысяч рублей в среднем, по данным портала "Мир квартир". Годовой доход при этом может быть в два раза больше. Так как в новогодние праздники те же дачи стоят 55-65 тысяч рублей в сутки. При полной загрузке на зимние каникулы загородный дом приносит около четырехсот тысяч рублей дохода. То есть за год на доме можно заработать около 750 тысяч рублей.

В нужное время

Высокий спрос на дачи до сих пор держится за счет закрытых границ. Период поиска "отпускных" вариантов уже начался, и как минимум на майские праздники загородные дома станут для многих альтернативой дальней поездке. С другой стороны, в отличие от прошлого года открыт российский юг.

Раньше подавляющее большинство арендаторов искали относительно новые дома со всеми удобствами в 50-километровой зоне от крупных городов. Сегодня своего клиента может найти даже бревенчатый деревенский дом. Элитные дома раньше преимущественно сдавались посуточно на новогодние и майские праздники, сейчас набирает обороты аренда на целый сезон, отмечает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

При всех плюсах не стоит покупать дачу специально для аренды: срок окупаемости очень большой, а загородный ажиотаж может быстро закончиться. "Долгие годы сегмент загородного подмосковного жилья находился в упадке - спрос был низким как на приобретение, так и на аренду, - рассказывает замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. - И только в 2020 году чрезвычайные обстоятельства заставили людей отправиться за город. Однако сложно предположить, устойчивым ли будет этот тренд".

Плюсы на стол

При сдаче дома в аренду важно преподнести его в выгодном свете. Есть естественные плюсы объекта, к примеру, хорошее расположение. Если решаете, что отремонтировать, сделайте выбор в пользу коммуникаций. Хорошая работа сантехники, бесперебойная горячая вода и свет помогут найти постоянных клиентов. Не последнюю роль играет наличие интернета.

Загородная недвижимость часто отпугивает арендатора своим потертым видом. Самое время вооружиться кисточкой, валиком и покрасить все, что требует обновления. Освежить интерьер без ремонта позволяет текстиль. Даже самые бюджетные занавески, покрывала, скатерти и тонкие матрасы способны заставить помещение выглядеть дороже.

Хорошим вложением будет покупка самой бюджетной посуды. Кружки с щербинками лучше отправить в ведро, если планируете сдавать дом за хорошую цену.

Оборудуйте удобные места для отдыха на свежем воздухе. Это могут быть столик с парой стульев среди деревьев, гамак, зона барбекю с пнями-сиденьями и самым простым мангалом. Подайте идею: здесь можно пить кофе утром, здесь вздремнуть в жаркий полдень, а эта зона для вечерних посиделок у огня (не забудьте расположить ее подальше от построек).

Не делайте слишком больших вложений в загородный дом за один сезон. Эти платежи не должны превышать дохода от аренды за один-три месяца. Сделать все за один раз и не тратиться на дом долгие годы - это утопия.

Степень участия

Посуточная аренда гораздо прибыльнее. К тому же ставки на майские или новогодние праздники превышают размер стандартной аренды в несколько раз. Однако краткосрочная аренда требует постоянного участия - надо все время приезжать и заселять арендаторов, принимать у них дом, убираться перед очередной сдачей. Да и ущерба от шумных компаний намного больше.

Кстати, ответственность за поломки следует внести в договор при любом сроке найма. Также будет не лишним прописать в нем не только мебель и технику, но и техническое оборудование - котлы, насосы. Установите страховой депозит или застрахуйте имущество. А также укажите целевое использование участка, чтобы не обнаружить на нем по осени курятник, загон для скота, а при хорошем расположении и автомойку.