Какие новинки нам готовят конструкторы гражданского оружия

Над чем сейчас работают оружейники? Мой собеседник - Валентин Власенко, директор конструкторского центра гражданского стрелкового оружия "Калашников".

Валентин Викторович, что нового ожидается в плане гражданского оружия? Начнем с нарезного.

Валентин Власенко: Из текущих новинок основная - АКВ-521 под патроны 5.45х39, 7.62х39 и .223 Remington, в гладкоствольном исполнении под патрон .366ТКМ. Вскоре выйдет "Лось Тактика" - это модификация винтовки "Лось" для высокоточной стрельбы.

Боевые прототипы гражданского оружия эволюционируют. Как скоро охотники и коллекционеры охолощенного оружия могут купить обновленные АК-12/АК-15?

Валентин Власенко: Мы уже выпускаем и продаем охолощенные АК-12, скоро начнем выпуск и охолощенных АК-15. Также планируется и охолощенный ПЛК. Кроме того, по программе Калашников.Approved на Калашников Market можно приобрести элементы (приклад, рукоятки пистолетные) АК-12/АК-15 и установить их на ранее приобретенные наши изделия.

Что просят пользователи гражданской версии автомата АК-12 - TR3?

Фото: tturovska / iStock

Валентин Власенко: Не хотел бы казаться чрезмерно оптимистичным, но на оружейных форумах постоянно слышим, что с охотничьим TR3 нет вообще никаких проблем. Это, конечно, не может не радовать.

Владельцы TR3 все чаще спрашивают элементы обновленной версии, элементы тюнинга/апгрейда АК-12. Их можно приобрести отдельно на Калашников Market и с помощью Калашников.Approved, по которой мы реализуем элементы обвеса и своих, и сторонних производителей.

Когда наконец предложите гражданскую версию штык-ножа к АК-12 - 6Х9-1? Уж очень красив.

Валентин Власенко: Мы по закону можем предложить изделие, зарегистрированное как хозяйственно-бытовой нож, визуально он похож на 6х9-1. Его уже можно купить у нас уже в Калашников Market.

Smart-ружье - развиваете это направление? Есть новые идеи? Ждать от "умного ружья" новые функции?

Валентин Власенко: Показав новинку - ружье ULTIMA MP-155 на "Армии-2020", - мы активно работаем над тем, чтобы выпустить первую серийную партию. Видим интерес и ожидаем достаточно высокий спрос. Даже с учетом того, что изделие не из дешевых. Оно было задумано с целью привлечения совершенно новой для нас аудитории, любителей гаджетов, ранее не увлекавшихся стрельбой. Планируем в дальнейшем развивать возможности этой платформы. Готовы обсуждать с разработчиками программного обеспечения создание приложений для этого смарт-ружья.

К smart-ружью проявляют интерес любители гаджетов

"Яровит", "Сварог"... Кто и как придумывает названия оружию?

Валентин Власенко: У нас существует принцип рабочих команд и над проектами работают несколько подразделений. Однако у каждого проекта есть свой лидер: "продюсер" изделия. Ему и принадлежит право выбора названия изделия. Естественно, это название обсуждается с командой маркетинга.

При первом взгляде на вашу MR1 возникает мысль: это реинкарнация чужих легенд: G-3 и FN-FAL. Присмотришься и уже аналогии неуместны, но все-таки... Ликбез для дилетанта: откуда такой дизайн? Что внутри по конструктиву?

Фото: РИА Новости

Валентин Власенко: Форма следует за функцией. MR1 - гражданская версия винтовки СВЧ под калибр 7.62Х54 или под .308 Win. Соответственно, если применять патрон, раньше схожий с винтовками FN-FAL, то размеры ствольной коробки, размеры узлов и механизмов будут примерно одинаковыми. Ведь принципы механики никто не отменял: нужно гасить отдачу, которую имеет этот патрон, для чего нам нужен определенный ход затворной рамы, определенный затвор. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на габариты коробки и приводит к тому, что наше оружие выполнено именно в такой компоновке.

"Сайга" от вашей Лаборатории оружейного тюнинга оставляет сильное впечатление. На кого рассчитана? Что еще предложите?

Валентин Власенко: Изделия под брендом Лаборатория оружейного тюнинга созданы для тех покупателей, которые хотели бы купить стрелковое оружие "на полном фарше". Фактически это такое тюнинг-ателье при заводе, рассчитанное в первую очередь на людей, которым нравится что-то новенькое, но которые не хотят ходить по мастерским, все выяснять, а хотят приобрести изделие с тюнингом, уже прошедшим все испытания и рекомендованным производителем. При этом такое изделие обойдется покупателю дешевле, чем подбор аналогичного тюнинга самостоятельно. В этой линейке в текущем году планируем предложить складные версии "Тигров" под патрон 7.62 на 54. Также планируем предложить обновленную версию "Сайги" 5.45, которая будет иметь новое шасси с монопланкой по всей длине.

Что у вас в личном арсенале?

Валентин Власенко: Раньше в домашнем арсенале было много винтовок, каких только не было... Но осталась лишь пара: Сайга 5.45 исполнение 3. Она представляет собой гражданскую версию автомата АК-105 в обвесе, доступном по программе Калашников.Approved. И гражданская версия винтовки СВЧ - MR1 под патрон 7.62Х54.

Валентин Власенко с новейшим гражданским карабином АКВ-521. Фото: Конструкторский центр гражданского стрелкового оружия "Калашников"

Кстати

Звонок в Росгвардию

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) успешно прошел госиспытания. Пистолет разработан по заданию Росгвардии, шифр "Рысь".

Долго над ним работали? - спрашиваю Валерия Грибакина, официального представителя Росгвардии.

Валерий Грибакин: На заседании Госкомиссии заместитель директора Федеральной службы войск нацгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Алексей Беззубиков рассказал, что работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году. По нашему тактико-техническому заданию. Испытания завершены с положительным результатом.

Стрелять из него приходилось?

Валерий Грибакин: Сам пока не стрелял, но знатокам он понравился. Разработан как в стандартном исполнении, так и в варианте для выполнения специальных задач, с приспособлением для снижения звука стрельбы, есть дополнительный ствол. Обладает высоким модернизационным потенциалом.

Шифр "Рысь" останется лишь шифром?

Валерий Грибакин: Да, у нас в войсках он идет как пистолет Лебедева.

Оружейный ликбез

Патроны 5.45х39, 7.62х39, 9х19, .223 Remington и др. Первые цифры - калибр в мм, а число "39" и "19" - это линейный размер гильзы; .223 Rem (Remington) - это 5,56 мм, но в сотых долях дюйма; .223 Rem вместе с .308Win (7,62х51) - очень популярные в мире калибры, как в армиях, так и для охоты. Но пули у военных и гражданских патронов разные.

Штык-нож 6х9-1: цифро-буквенное обозначение - это условный код по внутренним документам минобороны. Для первого поколения автоматов Калашникова шли штык-ножи 6х2. АКМ и к первым АК-74 - 6х3 и 6х4. Позже добавился 6х5. Почему новейший штык-нож, пропустив несколько цифр в очередности, назвали 6х9 - военная тайна.