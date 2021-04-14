Постановление губернатора Камчатского края от 14 апреля 2021 года № 53 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:

"1. Установить, что до 28 апреля 2021 года включительно на территории Камчатского края сохраняются следующие ограничительные мероприятия:

1) обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;

2) соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (далее -социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2. Органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе:

1) создать условия для соблюдения гражданами:

а) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

б) личной и общественной гигиены (обеспечить наличие мыла, кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, предназначенных для гигиенической обработки и дезинфекции рук, бумажных и (или) электрополотенец);

2) обеспечить установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

3. Обязать:

1) граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ni/400705/l). До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

2) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей:

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

3) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лиц без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск -Камчатский (Елизово) предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

4. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) до 28 апреля 2021 года включительно, за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг;

3) следования к месту (от места) работы.

5. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:

1) работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски).

6. Установить, что на территории Камчатского края:

1) салоны красоты и парикмахерские салоны, прачечные, химчистки, швейные ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви вправе осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 по организации работы салонов красоты, парикмахерских, прачечных, химчисток, ателье. При этом организация обслуживания клиентов должна осуществляться в отдельном кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объектов;

2) торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность, за исключением предприятий, указанных в пункте 4 части 10 настоящего постановления, при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020), частью 13 настоящего постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

3) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, вправе осуществлять деятельность при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных "МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) и частью 13 настоящего постановления. При этом, не допускается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных аналогичных мероприятий;

4) объекты розничной торговли и розничные рынки вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020) и частью 13 настоящего постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

5) фуд-корты вправе осуществлять деятельность в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с учетом соблюдения регламента по безопасности в зоне фуд-корта в торговых центрах, установленного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 20.11.2020 № 89468/15;

6) детские игровые комнаты и детские развлекательные центры вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

7) фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:

а) соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

б) обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров) с площадью залов для занятия спортом - 4 кв.м на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

8) аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций, вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), "МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

9) бани и сауны вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020);

10) организации культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, при проведении мероприятий учитывать необходимость соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

11) парки культуры и отдыха "Электрон" и "Сказка" (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных приложением 8 к настоящему по становлению;

12) кинотеатры (кинозалы) вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, а также необходимости соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

7. Установить, что КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии" вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1-0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020).

При проведении театральных (концертных) мероприятий:

1) обеспечивать заполняемость помещений не более 50% от их общей вместимости;

2) учитывать необходимость соблюдения гражданами дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала, площадки;

3) учитывать площадь помещений и общую площадь учреждений в целях предупреждения скопления людей в определенные временные периоды;

4) учитывать возможность проведения мероприятий на открытых площадках (вне зданий);

5) учитывать особую организацию сводных групповых репетиционных занятий.

8. Установить, что МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А. вправе осуществлять деятельность при условии:

1) организации индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями зоопарка не менее 1,5-2 метров;

2) обеспечения мероприятий по иммунизации против гриппа сотрудников зоопарка, имеющих контакт с животными;

3) обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки;

4) обеспечения маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей;

5) ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секций, рабочие по уходу за животными, кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами;

6) обеспечения дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в смотровых зонах (дверных ручек, поручней лестниц).

9. Установить, что до 28 апреля 2021 года включительно на территории Камчатского края физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей (посетителей):

1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, без ограничения количества участников и зрителей;

2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, с загрузкой не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения и заполняемостью трибун на 50% от проектной мощности сооружения.

10. Приостановить до 28 апреля 2021 года включительно:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведения 17 апреля 2021 года праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня пожарной охраны, проведения в период с 22 по 24 апреля 2021 года очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства"), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в пункте 11 части 6 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае);

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов, указанных в пункте 11 части 6 настоящего постановления, организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

5) работу массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

6) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме;

7) проведение массовых мероприятий в образовательных организациях в Камчатском крае.

11. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется:

1) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляется за счет средств краевого бюджета;

2) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты вылета из отдаленных районов Камчатского края, на территориях которых введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях районов, указанных в настоящей части, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

12. Установить, что при введении на территориях отдаленных районов Камчатского края режима чрезвычайной ситуации передвижение граждан наземным транспортом из указанных районов (в указанные районы) осуществляется при предъявлении ими отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее чем за 3 календарных до дня выезда с территории (въезда на территорию) соответствующего района.

13. При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniya).

14. До 28 апреля 2021 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

а) обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с температурой выше 37 С и лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении у них симптомов, не исключающих СОVID-19;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования;

б) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

2) рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, на дистанционный режим работы.

15. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

16. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

18. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

19. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае":

1) осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края с учетом положений, установленных частями 20-23 настоящего постановления;

2) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями пункта 2 части 3 настоящего постановления;

3) принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

4) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

5) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

6) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

7) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

8) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

20. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования. При наличии у работников отрицательного результата исследования методом ПЦР на COVID-19 и наличии антител IgG (в защитных титрах) организовать перевозку работников к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней;

4) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями пункта 2 части 3 настоящего постановления.

21. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающих на вахтовую (сезонную) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае":

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить изоляцию работников из числа граждан Российской Федерации, привлекаемых на вахтовую (сезонную) работу из других субъектов Российской Федерации в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до проведения тестирования на COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА (на наличие IgG и IgM). При наличии у работников отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и отрицательных результатов на наличие IgG и IgM либо при наличии отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и положительных результатов на наличие IgG (в защитных титрах) организовать перевозку работников к месту осуществления трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

3) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями пункта 2 части 3 настоящего постановления.

22. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно членов экипажа при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и наличии антител IgG (в защитных титрах) к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.

23. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на COVID-19 и методом ИФА всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на COVID-19 и наличии антител IgG (в защитных титрах), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.

24. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 19 настоящего постановления:

1) рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

2) обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек - фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более - врача.

25. Министерству здравоохранения Камчатского края до 28 апреля 2021 года включительно:

1) обеспечить проведение за счет средств краевого бюджета экспресс -тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края";

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19;

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

7) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным COVID-19;

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

д) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

8) ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

26. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать:

1) в штатном режиме образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) в штатном режиме образовательный процесс в организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения, при условии соблюдения требований,

установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", "МР 3.1/2.4.0205-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020), "МР 3.1/2.4.0206-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020), при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

3) в очном режиме образовательный процесс в организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

4) проведение олимпиад для обучающихся образовательных организаций в классах (кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате.

27. Министерству образования Камчатского края организовать проведение соревновательных туров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в очном формате с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.

28. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки.

29. Министерству образования Камчатского края:

1) обеспечить проведение очных открытых публичных мероприятий в сфере дополнительного образования детей, в том числе открытий и закрытий конкурсных мероприятий, оценку конкурсных выступлений, защиту проектов с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

2) обеспечить проведение разовых очных просветительских мероприятий с одновременным присутствием лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

30. Министерству образования Камчатского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать проведение:

1) 20 апреля 2021 года в пунктах проведения экзаменов региональной апробации, направленной на их техническую подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, по обществознанию без участия обучающихся общеобразовательных организаций;

2) 27 апреля 2021 года в пунктах проведения экзаменов федеральной апробации технологии проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с участием обучающихся общеобразовательных организаций.

31. Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края организовать предоставление государственных (муниципальных) услуг в помещениях органов ЗАГС Камчатского края с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метров).

32. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах "Оссора", "Палана" и "Мильково" силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов.

33. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19).

34. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

Должностным лицам, определенным постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 "Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

35. Министерству специальных программ Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

2) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);

3) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

36. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципального и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

37. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

38. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

39. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







