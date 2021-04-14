Киев анонсировал строительство двух заводов по производству патронов

Два новых патронных завода будут построены на Украине в ближайшее время, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, на это уйдет от двух до трех лет.

"Есть (в планах) строительство по меньшей мере двух (патронных) заводов​​​. Потому что одним мы не обойдемся. Один - это очень уязвимо, надо дублировать", - передает РИА Новости слова Арестовича.

Примечательно, что об этом решении объявлено на фоне обостряющейся из-за провокаций украинских военных ситуации на востоке Украины и активной поддержке со стороны Вашингтона.