Киев анонсировал строительство двух заводов по производству патронов

Два новых патронных завода будут построены на Украине в ближайшее время, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, на это уйдет от двух до трех лет.
"Есть (в планах) строительство по меньшей мере двух (патронных) заводов. Потому что одним мы не обойдемся. Один - это очень уязвимо, надо дублировать", - передает РИА Новости слова Арестовича.
Примечательно, что об этом решении объявлено на фоне обостряющейся из-за провокаций украинских военных ситуации на востоке Украины и активной поддержке со стороны Вашингтона.