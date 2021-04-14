Китай планирует новые меры по развитию Хайнаньской зоны свободной торговли

Китай превратит знаменитый среди россиян курортный остров Хайнань в один из крупнейших международных торговых хабов. Центральные власти КНР подготовили новый пакет мер по дальнейшему развитию зоны свободной торговли (ЗСТ) на Хайнане. Часть из них уже обнародована. Среди прочего, это дальнейшее открытие финансовых рынков и либерализация трансграничного потока капитала. Расширен список отраслей экономики, которые получат преференциальную поддержку в ЗСТ: это индустрия онлайн-игр, технологии автономного вождения, разработка и производство новейшего медицинского оборудования. На подходе - разработанный министерством коммерции список еще из 28 мер, среди которых упрощение процедур торговли нефтью и нефтепродуктами, а также процедуры регистраций компаний, занимающихся импортом и экспортом технологий. Публикация нового комплекса мер ожидается в ближайшее время, когда хайнаньская ЗСТ отметит свой третий день рождения.

О создании ЗСТ на Хайнане объявил председатель КНР Си Цзиньпин 13 апреля 2018 года. Позже в том же году была определена "профориентация" этой двенадцатой по счету китайской ЗСТ: развитие сельхозтехнологий, авиа- и судостроения, телекоммуникаций, производства автомобилей на новых источниках энергии, а также создание транспортного хаба, связывающего Тихий и Индийский океаны. Режим зоны свободной торговли распространился на весь остров площадью 35,4 тысяч квадратных километров.

План развития хайнаньской ЗСТ предусматривал, что на ее территории будут полностью сняты ограничения на присутствие иностранного капитала в селекционной деятельности по выведению новых сортов зерновых и овощей, а также в разработке и производстве самолетов и судов. Кроме того, центральные власти делегируют местной администрации полномочия по утверждению всех проектов в области телекоммуникации.

Очень скоро стало ясно, что хайнаньская ЗСТ не ограничится очерченными на ее старте сферами: центральные власти объявляют все новые и новые инициативы по ее развитию. Так, в июне 2020 года был опубликован список из 60 мер по поощрению предпринимательской деятельности в рамках этой зоны свободой торговли. Он, в частности, предполагает освобождение от налогов и сборов на импорт оборудования и сырья, увеличение до 100 тысяч юаней в год суммы на объем покупок в магазинах дьюти-фри для физических лиц. До 2025 года от корпоративных налогов освобождены доходы с иностранных инвестиций в сферы туризма, высоких технологий и инновационных услуг.

Все эти меры привели к взрывному росту присутствия иностранного капитала на Хайнане. За три года ЗСТ ежегодно демонстрировала кратный рост его притока. Если в 2019 году Хайнань освоил 1,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций, то в 2020 - уже 3 миллиарда. За прошлый год на Хайнане зарегистрировано более тысячи новых иностранных предприятий, что в три раза больше, чем в 2019 году. Вдвое расширилась география источников капитала - сейчас в Хайнаньскую ЗСТ инвестируют более 80 стран, включая Россию. Ежегодно удваивается объем продаж в островных магазинах дьюти-фри: в 2019 году он составил 15 миллиардов долларов, в 2020 - 30 миллиардов, а в нынешнем году, по прогнозу властей, вновь удвоится - до 60 миллиардов долларов.

Стремительно развивая внешнеэкономическую деятельность, остров не намерен отказывается от звания "тропического рая": здесь по-прежнему будет развиваться и процветать туризм, заверил губернатор провинции Хайнань Фэн Фэй. По его словам, двери для российских туристов всегда широко открыты. Глава островной администрации напомнил, что в 2019 году остров посетило 330 тысяч туристов из России - каждый четвертый из приезжающих на остров иностранцев. Губернатор выразил надежду на скорейшее восстановление регулярных международных пассажирских авиарейсов после окончания пандемии и укрепление взаимодействия с Россией в сферах культуры, искусства, спорта, науки, техники и, конечно же, туризма.

Местные власти заверяют: бурный рост торговли и инвестиций, развитие инфраструктуры и появление новых предприятий не испортят замечательной островной природы и не загрязнят прибрежных вод. На Хайнане жестко следуют установке, что экономическое развитие не должно осуществляться в ущерб экологии. Развивая торговлю и экономику, остров остается общенациональным чемпионом по внедрению природоохранных мер.

Так, в сентябре 2019 года хайнаньская ЗСТ официально запретила инвестиции в энергоемкие производства с низкой добавленной стоимостью. Местная администрация пояснила, что запрет обоснован направленностью ЗСТ на развитие высокотехнологичных и экологически чистых производств, а также сельского хозяйства. С 1 декабря 2020 года Хайнань ввел запрет на продажи одноразовой тары из неразлагаемого пластика, одновременно проинвестировав 2,4 миллиарда юаней в строительство шести заводов по производству биоразлагаемого пластика. А с 2030 года Хайнань станет первым регионом КНР, который официально прекратит продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания частным лицам.