Когда в этом году доллар упадет до 70 рублей

В середине марта рубль победно укрепился к значениям лета прошлого года: 72,5 за доллар и 86,5 за евро. А потом менее чем за месяц российская валюта растеряла все завоевания, упав к 78 за доллар и под 93 за евро. Потери рубля за месяц составили почти 8 процентов.

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", объяснил такое сильное ослабление рубля при высоких ценах на нефть и сообщил, когда можно ждать фундаментального укрепления нацвалюты:

- Восемь процентов падения - один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире. Причина столь масштабного ослабления рубля кроется в пресловутом геополитическом факторе. Иные факторы курсообразования рубля меркнут перед риском обострения конфликта в пограничном государстве и введения санкций.

Если же посмотреть на диспозицию на товарном рынке, то ценовая конъюнктура энергоносителей и металлов все еще стабильна. Фьючерсы на нефть выше 60 долларов за баррель марки Brent, что благоприятно как для бюджета страны, так и для курса рубля. И по отношению к ценам на нефть текущие уровни российской валюты сильно занижены. Со временем, конечно, произойдет переоценка. Однако на данный момент корреляция с сырьевым рынком у рубля утеряна.

Ситуация на глобальном валютном рынке также не обосновывает масштабов паники отечественной валюты. Доллар все еще на 10 процентов ниже значений весны 2020 года. Что, по идее, должно было бы тоже играть на руку рублю. Но нет.

К слову, мрачным оценкам ряда экспертов по поводу утраты долларом США своего глобального резервного статуса не суждено сбыться. Для этого как не было, так и нет причин. Да, вес других экономик в мировом внешнеторговом балансе укрепляет позиции того же юаня. А дальнейшая контролируемая девальвация доллара была бы уместна и экспортерам самих Штатов, ведь они получают конкурентное преимущество в торговле. Но не более.

Например, Goldman Sachs оценивал продолжительный характер низкой инфляции и на этом выстраивал предположения о смещении интереса с долларовых активов. Немалый вес придавался и масштабным фискальным тратам государства на волне действующих ограничений пандемии. Но, как видим, именно инфляция сейчас выступает основной головной болью финансовых властей крупнейших экономик.

Ставки гособлигаций взлетели к годовым максимумам, угрожая прибыльности корпораций за счет роста долговой нагрузки. А фискальный драйвер растворяется в активизации потребительского спроса и восстанавливающийся промышленности страны. Поэтому часто "всплывающая тема" с "резервностью" доллара, полагаем, вновь закрыта.

Итак, к середине апреля мы имеем полную неопределенность на геополитическом фронте. Риски недружественных шагов Запада оцениваются как повышенные. В моменте это способно и уже оказывает существенное влияние на курсы отечественных финансовых инструментов.

По нашим оценкам, риск-премия в текущем курсе рубля приближается к двузначным процентам. Повышение градуса конфронтации не исключает перманентное ослабление рубля к 79,5 за доллар.

А вопрос фундаментального укрепления нацвалюты откладывается до разрядки на внешней орбите. В этой ситуации курс доллара может опуститься к отметке в 70 рублей. Но если это произойдет, то не раньше осени.