Компания Sony показала смартфон за 100 тысяч рублей

Фото: sony.ru

Sony представила флагманский смартфон XPeria 1III. Презентация прошла в онлайн-формате на официальном канале японской компании на YouTube.

Отличительной особенностью новинки является OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 21:9. Он поддерживает разрешение 4К и частоту обновления в 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

Смартфон работает на топовом процессоре от Qualcomm - Snapdragon 888 и обладает 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Отличительной особенностью новинки является поддержка 3,5 мм аудиоразъема, другие производители от него отказались в своих флагманах.

Модуль камеры состоит из четырех объективов - трех на 12 мегапикселей и ToF-датчика для определения глубины изображения. Разрешение фронтальной камеры - 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора гаджета - 4500 мАч. Смартфон будет поддерживать как проводную, так и беспроводную зарядку. Стоимость устройства в России 99 990 рублей.