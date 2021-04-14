После окончания Академии управления при Президенте Екатерина Тулейко более девяти лет работала в НИИ теории и практики государственного управления. За это время успела окончить магистратуру и аспирантуру, была преподавателем и возглавляла Совет молодых ученых. Также в копилке достижений - более 90 научных публикаций, стипендия Президента РБ по поддержке талантливых молодых ученых. Участие в конкурсе стало для Екатерины стимулом к исследованию международных отношений:
- Хотелось попробовать свои силы в чем-то новом. Моя конкурсная работа была посвящена созданию системы совместной подготовки кадров государств - членов ЕАЭС. Предполагалось, что результатом реализации этого проекта станет повышение кадрового потенциала, развитие дистанционных образовательных технологий, расширение инвестиционного и инновационного взаимодействия в странах "пятерки".
От участия в конкурсе у Екатерины остались самые хорошие впечатления:
- Для меня это стало настоящим событием: познакомилась со множеством интересных людей, обменялась контактами, приняла участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, программе повышения квалификации на базе МГИМО.
После победы сфера научных интересов молодой ученой поменялась. Теперь у нее "под микроскопом" - мировая экономика, социальная интеграция в ЕАЭС. Екатерина Тулейко признается, что горда быть землячкой выдающегося дипломата и политика Андрея Громыко:
- Помимо выдающихся заслуг Андрея Андреевича, связанных с созданием ООН, подписанием Хельсинкского акта, достижением договоренностей с США в области стратегических наступательных вооружений, для меня также примечательна его научная деятельность. Несмотря на высокую загруженность, необходимость решения ряда важнейших международных задач, Андрей Громыко достиг успехов и в качестве ученого-экономиста. По мнению Екатерины, дипломат должен обладать высокими нравственными качествами, критическим мышлением, владеть иностранными языками:
- Как и ранее, очень важна идеологическая составляющая работников дипломатической службы. Патриотизм и преданность Родине - обязательные качества дипломата, так как именно ему доверено отстаивать национальные интересы на международной арене.
Победительница конкурса считает, что в дипломатию и государственное управление важно привлекать молодежь:
- Молодые люди - гибкие, активные, инициативные. Необходимо повышать профессиональный уровень молодых дипломатов, уделять внимание их патриотическому воспитанию.
На вопрос о планах Екатерина Тулейко отвечает, что главный ее проект - написание диссертации.
К слову
Открыт прием работ для участия в конкурсе в 2021 году. Для этого необходимо отправить в срок до 23.59 11 мая 2021 года включительно заявку через электронную форму на сайте konkurs-gromyko.org, приложив анкету участника и файл с конкурсной работой.