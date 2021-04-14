Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко открывает новые имена

Руководитель сектора глобальной экономики Института экономики НАН Беларуси Екатерина Тулейко в 2019 году заняла второе место в основной номинации Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко. Какие возможности открылись перед Екатериной благодаря победе, она рассказала корреспонденту "СОЮЗа".

После окончания Академии управления при Президенте Екатерина Тулейко более девяти лет работала в НИИ теории и практики государственного управления. За это время успела окончить магистратуру и аспирантуру, была преподавателем и возглавляла Совет молодых ученых. Также в копилке достижений - более 90 научных публикаций, стипендия Президента РБ по поддержке талантливых молодых ученых. Участие в конкурсе стало для Екатерины стимулом к исследованию международных отношений:

- Хотелось попробовать свои силы в чем-то новом. Моя конкурсная работа была посвящена созданию системы совместной подготовки кадров государств - членов ЕАЭС. Предполагалось, что результатом реализации этого проекта станет повышение кадрового потенциала, развитие дистанционных образовательных технологий, расширение инвестиционного и инновационного взаимодействия в странах "пятерки".

От участия в конкурсе у Екатерины остались самые хорошие впечатления:

- Для меня это стало настоящим событием: познакомилась со множеством интересных людей, обменялась контактами, приняла участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, программе повышения квалификации на базе МГИМО.

После победы сфера научных интересов молодой ученой поменялась. Теперь у нее "под микроскопом" - мировая экономика, социальная интеграция в ЕАЭС. Екатерина Тулейко признается, что горда быть землячкой выдающегося дипломата и политика Андрея Громыко:

- Помимо выдающихся заслуг Андрея Андреевича, связанных с созданием ООН, подписанием Хельсинкского акта, достижением договоренностей с США в области стратегических наступательных вооружений, для меня также примечательна его научная деятельность. Несмотря на высокую загруженность, необходимость решения ряда важнейших международных задач, Андрей Громыко достиг успехов и в качестве ученого-экономиста. По мнению Екатерины, дипломат должен обладать высокими нравственными качествами, критическим мышлением, владеть иностранными языками:

- Как и ранее, очень важна идеологическая составляющая работников дипломатической службы. Патриотизм и преданность Родине - обязательные качества дипломата, так как именно ему доверено отстаивать национальные интересы на международной арене.

Победительница конкурса считает, что в дипломатию и государственное управление важно привлекать молодежь:

- Молодые люди - гибкие, активные, инициативные. Необходимо повышать профессиональный уровень молодых дипломатов, уделять внимание их патриотическому воспитанию.

На вопрос о планах Екатерина Тулейко отвечает, что главный ее проект - написание диссертации.

К слову

Открыт прием работ для участия в конкурсе в 2021 году. Для этого необходимо отправить в срок до 23.59 11 мая 2021 года включительно заявку через электронную форму на сайте konkurs-gromyko.org, приложив анкету участника и файл с конкурсной работой.