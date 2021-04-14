Кузнецова объявила о начале отбора проектов в сфере защиты прав детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова объявила о начале сбора лучших инновационных проектов в сфере защиты прав детей. Конкурс проходит в рамках подготовки к первому всероссийскому форуму "Вектор детства".

По словам омбудсмена, которые приводятся на ее сайта, кроме полемики и поиска новых решений на форуме "Вектор детства" планируется "презентовать лучшие проекты, практики, инновации, которые уже сегодня помогают детям … а также те, которые на данном этапе разработаны и нуждаются в поддержке"

Почти сразу после запуска электронного отбора поступило несколько десятков проектов в сфере защиты детей, сообщила Кузнецова. "Важно, что аудитория проекта не ограничивается экспертным сообществом и представителями ведомств. Это позволит выстроить диалог и обратную связь по вопросам защиты детства", - подчеркнула она.

По результатам отборочного этапа будет определен победитель, а также десятка и сотня лучших социальных практик в регионах.

Форум "Вектор детства" пройдет с 1 по 2 июня в Кемеровской области.