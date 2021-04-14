Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил озабоченность действиями Киева, перебрасывающего войска к линии соприкосновения на Донбассе. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде 14 апреля.

Как сказано в сообщении, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, российская сторона выразила "обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска".

Также было подчеркнуто, что Москва заинтересована урегулировать конфликт исключительно мирным путем "на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

Российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении сторонам конфликта, Киевом, Донецком и Луганском, "согласованных в июле 2020 года в Контактной группе дополнительных "Мер по усилению режима прекращения огня".

Кроме того, Москва надеется, что "шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий". В частности, Москва ожидает непредвзятого отслеживания ситуации по обе стороны линии соприкосновения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, и что особое внимание будет обращено на случаи гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры.