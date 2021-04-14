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14.04.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Малоимущих в России стало на 5,3 млн человек меньше

Текст: Алексей Дуэль
В конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек или 9,2% населения страны, подсчитал Росстат.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По данным федеральной статистической службы, еще в третьем квартале доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн человек (или 12,8% населения). Однако накануне Нового года 5,3 млн человек смогли преодолеть черту бедности.

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"Этому способствовал рост среднедушевых ежемесячных денежных доходов на 22,6% (с 34 698 рублей в третьем квартале до 42 543 рублей в четвертом квартале), - объяснили в Росстате. - Среднемесячная номинальная зарплата за тот же период выросла на 14,3% до 56 044 рублей, а безработица снизилась до 5,9%, что на 0,5% меньше, чем было в августе, когда величина этого показателя достигала максимальных значений".

Инфляция в четвертом квартале прошлого года относительно предыдущих трех месяцев составила 1,12% и была ниже темпов роста среднедушевых доходов населения, добавили в Росстате.

"Также сказалась и государственная поддержка населения, только в четвертом квартале 2020 года семьи с детьми получили 110,5 млрд рублей, из них малоимущим семьям с детьми досталось 97,3 млрд рублей, а безработным гражданам - 15,9 млрд рублей, - отметила доцент кафедры экономический теории РЭУ им Плеханова Ольга Лебединская. - Это привело к росту доли социальных выплат в структуре доходов граждан с 18,9% до 21%. Эффект от них проявился практически моментально".

По оценке Росстата, общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В декабре же была произведена единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до 7 лет, ее общий объем превысил 70 млрд рублей.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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