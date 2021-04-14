На российском телеканале завершился показ многосерийной драмы "Несломленная" режиссера Елены Цыплаковой. Главную роль в нем сыграла уроженка Беларуси Марина Коняшкина. Талантливая и яркая внешне, она быстро смогла стать узнаваемой миллионами.

Марина Коняшкина: Если бы я не полюбила по-настоящему Москву, я бы здесь не жила ни минуты. facebook.com / @marina.konyashkina

Как вы попали к Елене Цыплаковой?

Марина Коняшкина: По стечению обстоятельств. В сериале дол- жна была сниматься другая актриса, но у нее что-то не сходилось по времени. И тут возникла я.

Ну и как? Сработались с Еленой Октябревной?

Марина Коняшкина: Сконтактились.

Как это?

Марина Коняшкина: Она пригласила меня в свой новый проект "Когда закончится февраль". Сейчас идет монтаж и озвучка.

Если честно, из пандемии я вынесла много хорошего. Например, как в это непростое время выстоять, найти опору в жизни

Тоже главная роль?

Марина Коняшкина: Тоже.

Вам в "Несломленной" ваша героиня понравилась?

Марина Коняшкина: Если я взялась за роль - будь то злой герой или добрый, - я должна его полюбить. Но это не я. Я лишь адвокат своей героини. Она изначально очень сильный человек со стержнем внутри.

Именно поэтому и смогла пройти через все трудности. Но самое главное другое. Пройдя все испытания, Анна сумела сохранить женственность, веру и любовь к жизни и людям.

А были героини, которых полюбить не удалось?

Марина Коняшкина: У любого отрицательного героя больше красок, отрицательный герой показывает, что мир несовершенен. Эта роль на сопротивление.

А где проходили съемки "Несломленной"?

Марина Коняшкина: В Калининграде. Здесь настроение нам диктовала Балтика. А завершали в Питере из-за пандемии.

Ваша героиня очень сильная. А лично вас не пугает та ситуация, в которую она по сценарию попадает?

Марина Коняшкина: Сколько раз снималась, а нет-нет да тюрьма и проскочит. Тут главное в том, как герой все это переживет. Для кого-то это "конец жизни", для кого опыт - смочь выдержать, не сломаться, не обозлиться, вернуться к мирной жизни. Это словно как после войны, когда отвоевавшие люди искали свое применение в мирной жизни.

После снятия карантина коронавируса удалось побывать на родине в Беларуси?

Марина Коняшкина: Нет. Тогда документы нужны были, а сейчас просто времени нет.

Раньше в Беларуси снимались?

Марина Коняшкина: В Беларуси у меня было много проектов. Там снимали мой первый проект - "Глубокое течение". Я тогда была еще на первом курсе.

Ваши родители по-прежнему живут в Минске? Расскажите, чем они занимаются.

Марина Коняшкина: Мой папа военный, на пенсии. Сам он из Подмосковья, из Хотьково. Мама - преподаватель белорусского языка.

Вы мечтали стать актрисой?

Марина Коняшкина: Я даже не подозревала в детстве, что есть такая профессия. Не понимала, что ей можно научиться. Мне казалось, что звездами рождаются сразу (смеется. - Прим. авт.).

А в девятом классе я как-то заскучала и решила пойти в театральную студию. И сразу поняла, что это мое.

До вас в семье были "творческие" люди?

Марина Коняшкина: Дедушка по маминой линии воевал, был танкистом, он имеет награду за взятие Кенигсберга. Брат подполковник, женат. У него растет мой племянник Никита. А вот тетя - бабушкина сестра, та да, писала стихи.

Почему поехали поступать именно в Москву?

Марина Коняшкина: Раньше думала, что для меня предел - это поступление в Белорусскую академию. И вдруг решила попробовать поступать в Москве. И поступила.

С первого раза?

Марина Коняшкина: С первого раза.

На общих основаниях?

Марина Коняшкина: На общих. У нас же Союзное государство. Я поступила в ГИТИС, потом перешла в Щукинское, где почувствовала себя как дома! Там была атмосфера Белорусской академии искусств.

Вы сыграли в звездном фильме о декабристах "Союз спасения". Он удостоен множества профессиональных наград. Сейчас снимается сериал "Союз спасения". Вы в нем участвуете?

Марина Коняшкина: Да! Уже начались съемки - до меня просто очередь не дошла.

В "Союзе спасения" роль будет большая?

Марина Коняшкина: Буду играть опять Екатерину Трубецкую.

О какой роли вы мечтали?

Марина Коняшкина: Перестала мечтать. Роли сами меня находят. В последнее время я все больше ориентируюсь на сценарий и на команду. О боже, какая классная команда у Елены Цыплаковой! Мне повезло с партнерами в "Несломленной".

Марина Коняшкина: Если я взялась за роль - будь то злой герой или добрый, - я должна его полюбить. Фото: facebook.com / @marina.konyashkina

У вас и в театре всегда было много работы...

Марина Коняшкина: Сейчас я плотно окунулась в съемки.

Коронавирус как-то изменил вашу привычную жизнь?

Марина Коняшкина: Я бы сказала так: он слегка ее подкорректировал. Если говорить честно, то из пандемии я много вынесла и хорошего. Например, как в это очень непростое время выдержать, найти оплот и опору.

А чем занимались во время карантина?

Марина Коняшкина: Собой. Не надо было идти каждый день на работу. Хотя много свободного времени не бывает. Сейчас, например, идет озвучивание. Читаю сценарии, занимаюсь спортом, английским, недавно сдала на водительские права. Успела выдохнуть.

На права сдали с первого раза?

Марина Коняшкина: С первого, так как начала готовиться еще в 2012 году, для проекта! Поэтому особых сложностей при сдаче не возникло. Навыки вождения скорее мне необходимы для будущих съемок, для профессии. В жизни я больше пешеход.

Вы счастливый человек!

Марина Коняшкина: Не жалуюсь.

Вам в Москве комфортно? Обустроились?

Марина Коняшкина: У меня своя квартира. Если бы я не полюбила Москву, я бы здесь не жила. Это мой ритм. Не люблю спокойную жизнь.

А спокойную жизнь в деревне признаете?

Марина Коняшкина: Каждое лето проводила в деревне у бабушки в тридцати километрах от Минска. Красота! Не надо марафет наводить.

Премьер боитесь?

Марина Коняшкина: А чего их бояться? Я люблю свою профессию. А нравится или не нравится зрителю - я уже на это повлиять никак не могу. Если буду пытаться кому-то угодить, то не сделаю ничего. Конструктивную критику очень люблю - она помогает развиваться.

Что у вас в приоритете - творчество или обычная повседневная жизнь?

Марина Коняшкина: В приоритете жизнь и все, что она вмещает.