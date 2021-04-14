МЧС предупредило о клещах и перелетных птицах

МЧС России обращает внимание на возникновение новых сезонных угроз. Весна - время миграции птиц, а также выхода из спячки различных вредных насекомых. В частности, клещей.

По оценке специалистов МЧС, большие стаи перелетных птиц уже сейчас могут представлять реальную угрозу полетам авиалайнеров. На очередном селекторе в Национальном антикризисном центре было рекомендовано для предотвращения происшествий и инцидентов с воздушными судами Росавиации организовать надежное орнитологическое обеспечение полетов.

В МЧС привели пример, когда 29 июля 2007 года в Домодедове транспортный самолет Ан-12 во время набора высоты столкнулся со стаей птиц.

"В результате отказали оба правых двигателя. Через несколько минут самолет упал и сгорел, погибли все семь членов экипажа. По этой же причине в августе 2019 года авиалайнер А321 совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Обошлось без жертв", - напомнили в МЧС. По статистике, ежегодно в мире происходит около 5000 таких случаев.

Еще одна угроза, которая характерна для весны, - это клещи, которые активизируются со сходом снежного покрова и установлением температур воздуха свыше плюс 10 градусов. "Так, в 2020 году от укусов клещей и последующего клещевого энцефалита умерли 32 человека. С начала 2021 года уже зафиксирован 181 случай укусов клещами в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов", - предупредили в МЧС.