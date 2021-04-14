Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускает, что при подготовке и проведении выборов в Госдуму ресурсы ЦИК могут подвергнуться атакам хакеров.

"Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования", - сказал он в среду на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах. "Необходимо разработать меры по предупреждению и пресечению подобных электронных атак", - считает Медведев.

Он пояснил, что в первую очередь объектом интереса хакеров может стать государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" и связанные с ней информационные ресурсы. "Именно таким образом могут осуществляться попытки взлома и захода в систему ГАС "Выборы", - отметил зампред Совбеза РФ.

Отметим, что ресурсы Центризбиркома регулярно подвергаются атакам в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний. Так, например, в прошлом году после начала голосования по поправкам в Конституцию зампред ЦИК Николай Булаев сообщил о DDoS-атаке на сайт комиссии - 26 июня на него поступало до 240 тысяч запросов в секунду.