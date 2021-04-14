Медведев: Президент в июне обсудит с Совбезом вопросы безопасности на выборах

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев анонсировал обсуждение вопросов обеспечения безопасности на предстоящих выборах в Госдуму на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В начале апреля Совет безопасности разработал целый ряд мер по обеспечению правопорядка в ходе подготовки к выборам, - сообщил он​​​. - Эти решения будут обсуждаться в июне на оперативном совещании Совета безопасности, которое будет проводить президент".

В среду Медведев провел совещание "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов в РФ", в ходе которого подчеркнул, что власти страны и граждане "заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и абсолютно легально".

"Какими бы итогами они ни завершились - зависит только от избирателей, от граждан нашей страны. Но задача государства - обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз", - заявил Дмитрий Медведев.