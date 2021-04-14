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14.04.2021 16:22
Рубрика: Власть

Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков

Текст: Галина Мисливская

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проработать вопрос о дополнительных мерах безопасности на избирательных участках перед выборами в Госдуму.

Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму

"Важно проработать вопрос о дополнительной безопасности избирательных участков, подумать об оснащении их стационарными металлодетекторами. Во всяком случае, в тех местах, где скапливается большое количество людей", - сказал он в среду на совещании о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Зампред Совбеза также отметил важность обеспечения участков современными средствами видеонаблюдения и предложил продумать схему движения общественного транспорта, работы других систем жизнеобеспечения на случай, если выборы будут многодневными. Он напомнил, что ЦИК не исключает трехдневного формата голосования в этом году.

Отметим, что масштабное видеонаблюдение на участках используется не первый год, в 2018 году камеры появились также в помещениях территориальных комиссий. Как рассказала "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова, сейчас видеонаблюдением охвачены около 43 тысяч избирательных участков, где голосуют 80 процентов граждан, все 3 тысячи территориальных комиссий.

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