Медведев призвал пресекать попытки дискредитации выборов в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым усилить работу по противодействию попыткам дискредитации российских выборов. Об этом он заявил 14 апреля на совещании о мерах обеспечения безопасности в Единый день голосования.

"Нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов, а такие попытки предпринимаются", - сказал замглавы Совфбеза РФ.

По его словам, иностранные организации и подконтрольные им российские структуры преследуют определенные цели, очерняя выборы в РФ: "Это подрыв безопасности государства и достижение собственных политических интересов".

Медведев считает, что особое внимание этому вопросу надо уделить в регионах. Он отметил значимость встреч губернаторов с руководством общественных и молодежных организаций, а также религиозных конфессий для предупреждения конфликтов во время избирательных кампаний.

Напомним, в этом году в Единый день голосования состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, глав 12 регионов (девяти - прямым голосованием, трех - в парламенте), новых составов заксобраний 39 субъектов РФ, а также тысячи муниципальных кампаний.