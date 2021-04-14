МИД поддержал идею о разделах правды о Второй мировой на сайтах посольств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о размещении на официальных сайтах посольств РФ разделов, посвященных сохранению правды о Второй мировой войне. Письмо об этом из МИД РФ поступило на адрес Яровой, а чем сообщает ее пресс-служба.

Как отметил в письме Сергей Лавров, разделы "Правда о Второй мировой войне" с размещением в них приговора Нюрнбергского трибунала появятся на сайтах российских посольств. "Сейчас прорабатываются технические моменты размещения документа на двух языках - русском и английском", - сообщает Ирина Яровая.

Также, подчеркнула депутат, МИД РФ поддержал ее идею на официальных сайтах российских посольств в странах, где были снесены российские или советские памятники, помещать обобщенную информацию об этих монументах. При этом будет подробно описан и показан каждый памятник до и после демонтажа, подробно рассказано о тех событиях и людях, которым он посвящен.

В письме МИД РФ в Госдуму также сообщается о том, что идет работа по созданию на сайтах дипломатических представительств и консульств разделов, содержащих подробную информацию и фотографии о российских и советских мемориальных объектах во всех странах, где они есть. В частности, как сообщает Ирина Яровая, на сайте посольства России в Польше есть подраздел, в котором рассказывается о демонтированных памятниках и содержится анализ противоправных действий польской стороны. Теперь МИД РФ намерен эту практику распространить на свои представительства в других странах.