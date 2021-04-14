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14.04.2021 19:05
Рубрика: Власть

МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах

Текст: Константин Волков

Москва надеется, что все заинтересованные стороны будут соблюдать конвенцию Монтрё о режиме проливов Босфор и Дарданеллы, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Таким образом дипломат прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно того, что пока неизвестно, будет ли подпадать под конвенцию Монтрё 1936 года новый Босфор, который турецкая сторона намерена начать строить уже этим летом.

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"Мы всегда высоко оценивали позицию Турции в защиту конвенции Монтрё, которая в течение десятилетий является одним из главных инструментов поддержания безопасности и стабильности в этом регионе, - цитирует ТАСС слова Грушко. - И мы исходим из того, что всеми сторонами, всеми теми, кто реально заинтересован в поддержании надлежащего уровня безопасности и стабильности, будет сделано все возможное для того, чтобы никакие технические решения не меняли правовой режим прохода проливов".

Конвенция Монтрё ограничивает определенным тоннажем и объемом проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей государств, не имеющих выхода к Черному морю.

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