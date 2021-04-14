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14.04.2021 09:31
Рубрика: Власть

МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе

Текст: Константин Волков
Россия хочет выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире "Сольвьев Live".

По ее словам, Москва может и желает выстраивать отношения с США, с американским народом "доктринально, идеологически, политически на взаимовыгодной основе, чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Однако, отметила она, "та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать".

Днем ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал Вашингтон "противником России".

"США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене", сказал он журналистам.

Вскоре после этого заявления Белый дом заявил, что президент США Джозеф Байден хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в третьей стране.

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