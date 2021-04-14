Минюст анонсировал проект создания нового типа исправительных учреждений

Министерство юстиции России готовит проект по созданию нового типа учреждения, которое совместит СИЗО и колонии. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства. Главная идея проекта в том, что тюрьмы будут вынесены за пределы городов. Так что одним из важных условий создания казенных домов нового типа будет их транспортная доступность.

"Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства", - сказал Константин Чуйченко.

По его словам, в таком учреждении "важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций".

"Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких. Данное учреждение, по нашим расчетам, будет вмещать до 3 тысяч человек и состоять из нескольких участков с разными видами режимов, а также может использоваться для нужд сразу нескольких регионов", - пояснил он.

При переносе колоний и следственных изоляторов за пределы городов главным приоритетом должна стать транспортная доступность, подчеркнул министр.

"Когда мы только начали говорить о возможном "выносе" пенитенциарных учреждений за пределы городов, многие правозащитники выразили свое опасение, что это усложнит работу правоохранителям, общественникам. Поэтому, естественно, обязательным условием должна быть транспортная доступность: необходимы и нормальная дорога, и общественный транспорт", - сказал глава ведомства.

По его словам, в 2021 году планируется начать реализацию пилотного проекта по созданию такого учреждения, подготовить техническое задание и проектную документацию, проработать вопрос финансирования.