Минюст анонсировал проект создания нового типа исправительных учреждений

"Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства", - сказал Константин Чуйченко.
По его словам, в таком учреждении "важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций".
"Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких. Данное учреждение, по нашим расчетам, будет вмещать до 3 тысяч человек и состоять из нескольких участков с разными видами режимов, а также может использоваться для нужд сразу нескольких регионов", - пояснил он.
При переносе колоний и следственных изоляторов за пределы городов главным приоритетом должна стать транспортная доступность, подчеркнул министр.
"Когда мы только начали говорить о возможном "выносе" пенитенциарных учреждений за пределы городов, многие правозащитники выразили свое опасение, что это усложнит работу правоохранителям, общественникам. Поэтому, естественно, обязательным условием должна быть транспортная доступность: необходимы и нормальная дорога, и общественный транспорт", - сказал глава ведомства.
По его словам, в 2021 году планируется начать реализацию пилотного проекта по созданию такого учреждения, подготовить техническое задание и проектную документацию, проработать вопрос финансирования.