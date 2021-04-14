Минюст анонсировал проект создания нового типа исправительных учреждений

Новости

В новой Москве и Подмосковье возник дефицит коттеджей и дач 14:41
Шойгу рассказал, как в Арктике белого медведя отгоняли от подлодки 14:38
Минюст начнет использовать искусственный интеллект при анализе законопроектов 14:36
Госорганы должны будут согласовывать покупку иностранного ПО 14:34
МИД поддержал идею о разделах правды о Второй мировой на сайтах посольств 14:33
В Пензе задержан главный налоговый инспектор региона 14:32
Минюст готовит закон о дистанционном участии в следственных действиях 14:32
Пик паводков в столице пройден 14:21
Дания отказалась от AstraZeneca и приостановила использование вакцины J&J 14:10
Путин заявил о возможном круглогодичном движении по Северному морскому пути 14:06
На юге России заработали 60 военных бригад для вакцинации от COVID-19 14:01
Минприроды назвало опасные вещества, выделяемые при сжигании мусора 13:59
Директор Ледового дворца в Пскове уволился после концерта Клавы Коки 13:57
Госсоветник получил 12,5 лет колонии за госизмену 13:57
В московском метро блогеры прыгнули на крышу поезда ради лайков 13:53
Николай Патрушев: В Крыму в прошлом году было предотвращено 6 терактов 13:52
Минюст создаст единый реестр адвокатов России 13:48
В Нижегородской области прошла первая тренировка ЗВО к Параду Победы 13:45
Вице-спикер СФ: Оглашение Послания президента пройдет в Манеже 13:42
Высокий суд Англии отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении делопроизводства 13:35
Володин предложил запретить иностранное гражданство помощникам депутатов 13:30
Совфед одобрил закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах 13:26
В Кузбассе по поручению Мишустина шахтерам выплатили долги по зарплате 13:20
Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики 13:19
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

Минюст анонсировал проект создания нового типа исправительных учреждений

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России готовит проект по созданию нового типа учреждения, которое совместит СИЗО и колонии. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства. Главная идея проекта в том, что тюрьмы будут вынесены за пределы городов. Так что одним из важных условий создания казенных домов нового типа будет их транспортная доступность.

"Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства", - сказал Константин Чуйченко.

ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных

По его словам, в таком учреждении "важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций".

"Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких. Данное учреждение, по нашим расчетам, будет вмещать до 3 тысяч человек и состоять из нескольких участков с разными видами режимов, а также может использоваться для нужд сразу нескольких регионов", - пояснил он.

При переносе колоний и следственных изоляторов за пределы городов главным приоритетом должна стать транспортная доступность, подчеркнул министр.

"Когда мы только начали говорить о возможном "выносе" пенитенциарных учреждений за пределы городов, многие правозащитники выразили свое опасение, что это усложнит работу правоохранителям, общественникам. Поэтому, естественно, обязательным условием должна быть транспортная доступность: необходимы и нормальная дорога, и общественный транспорт", - сказал глава ведомства.

По его словам, в 2021 году планируется начать реализацию пилотного проекта по созданию такого учреждения, подготовить техническое задание и проектную документацию, проработать вопрос финансирования.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа

Главное сегодня

ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа