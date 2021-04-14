Минюст готовит закон о дистанционном участии в следственных действиях

Министерство юстиции России готовит законопроект, который позволит гражданам дистанционно участвовать в следственных действиях. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая на расширенной коллегии ведомства.

В прошлом году судебная система начала активно развивать технологии дистанционного участия в судебных заседаниях. Чтобы детально прописать все механизмы, был разработан законопроект, регламентирующий вопросы дистанционного участия в судебных процессах. Документ был одобрен правительством и внесен в Госдуму, и регулирует участие в судебных заседаниях по гражданским, арбитражным и административным делам. Министр юстиции назвал разработку этого документа прорывным событием. По его словам, принятие законопроекта позволит повысить доступность правосудия, существенно сократить судебные издержки, внедрить в практику судов самые передовые цифровые технологии. Теперь планируется сделать еще один шаг в сторону электронного правосудия.

"В настоящее время осуществляется подготовка законопроекта, предусматривающего применение современных цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, в том числе дистанционное участие в производстве следственных действий и судебном заседании", - сообщил министр.