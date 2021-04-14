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14.04.2021 17:01
Рубрика: Власть

Минюст и судебные приставы упростят порядок взыскания водительских штрафов

Текст: Владислав Куликов
В этом году должен заработать упрощенный порядок взыскания штрафов с водителей службой судебных приставов. Об этом сообщил на расширенной коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Обозначу основные задачи по ФССП на текущий год. Это: создание реестра, содержащего сведения об исполнительных документах; введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения…" - сказал министр юстиции.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Приставы не будут навещать должников до середины 2021 года

Упрощенный механизм исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, предполагает, что приставы будут получать постановления в электронном виде и проводить взыскание, не возбуждая исполнительного производства. Все это будет происходить в автоматическом режиме за счет средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов пояснили, что исключение процедуры возбуждения исполнительного производства не означает автоматического списания без предварительного уведомления должника. Иными словами, неожиданностей для человека быть не должно.

Министр юстиции подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.

Среди других задач службы судебных приставов на этот год министр назвал создание реестра, содержащего сведения об исполнительных документах. Также необходимо внедрить механизмы оперативного уведомления лиц, участвующих в исполнительном производстве. Другой важный вопрос: исключение случаев ошибочной идентификации граждан путем обязательного указания страхового номера индивидуального лицевого счета и упрощение процедуры признания налоговой задолженности безнадежной. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Власть Право Правительство Минюст

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