Минюст начнет использовать искусственный интеллект при анализе законопроектов

В 2021 году министерство юстиции России начнет внедрять технологии искусственного интеллекта при анализе нормативных правовых актов. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

По его словам, в прошлом году ведомством была разработана система, которая позволяет проводить с применением технологии искусственного интеллекта анализ нормативных правовых актов, поступающих в Минюст на регистрацию или правовую экспертизу.

"Система проходит тестовую эксплуатацию и будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - сказал министр.

По его словам, прорабатываются вопросы по созданию в России единой государственной правовой системы на базе поддерживаемых Минюстом информационных систем и портала "Нормативные правовые акты Российской Федерации". В ней можно будет получать точные тексты нормативно-правовых документов. "Она станет основным источником верифицированной информации обо всех нормативных правовых актах Российской Федерации в их актуальном состоянии", - пояснил Константин Чуйченко.