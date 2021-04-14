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14.04.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

Минюст предложил не разлучать находящихся в СИЗО женщин с маленькими детьми

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко предлагает ввести законодательные механизмы, которые позволят не разлучать женщин в СИЗО с маленькими детьми старше 3 лет. Заявление прозвучало на расширенной коллегии Минюста. В целом вопросам улучшения условий содержаний женщин в СИЗО будет уделяться особое внимание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В целом, говоря о системе ФСИН, наша задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами, - подчеркнул министр юстиции России. - Предусмотренные законодательством ограничения не должны причинять страдания и унижать человеческое достоинство. Наша задача модернизировать правила внутреннего распорядка, нормы вещевого довольствия и питания. Особое внимание уделим содержанию женщин. В том числе, я знаю, есть случаи рождения детей и в колониях, и в СИЗО".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Он особо обратил внимание, что здесь нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку. "Ребенку с мамой лучше, а у женщины - дополнительный стимул для изменения своей жизни, - сказал министр юстиции. - Недавно был случай в СИЗО-6, получивший общественный резонанс, когда маленькую девочку через сутки после третьего дня рождения чуть не отправили в детдом, оторвав от матери. И здесь спасибо сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребенка, которые помогли решить проблему".

Он пояснил, в колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но в СИЗО пока такого механизма нет. "И это необходимо исправить", заявил министр.

Он также напомнил, что в прошлом году приняты изменения в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки, после отбытия которых беременные женщины и женщины с детьми до 3 лет, смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на замену неотбытой части наказания более мягким его видом.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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