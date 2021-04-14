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14.04.2021 05:00
Рубрика: Власть

Минобороны: В течение апреля будет проведено 4048 учений на 101 полигоне

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны России рассказали о насыщенной программе учений в войсках и на флоте. "Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке", - сообщили в военном ведомстве, уточнив, что проверкам подвергаются все виды и рода войск.

"Всего в течение этого апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, - рассказали в Минобороны. - Они пройдут на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы".

Фото: Министерство обороны РФ
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Масштабные контрольные проверки, напомнили военные, проводятся "в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях".

На полигоне "Сергеевский" в Приморском крае в общей сложности было задействовано порядка 4000 военнослужащих, мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Кроме того были привлечены группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и воздушно десантных войск. На полигон вышло около 500 единиц военной и специальной техники. Военнослужащие вели боевую стрельбу из танков Т - 72Б, боевых машин пехоты БМП - 2, бронетранспортеров БТР - 82А, самоходных гаубиц "Мста - С" и "Гиацинт - С", реактивных систем залпового огня, минометных комплексов, а также из стрелкового и оружия гранатометов.

"По замыслу учения в бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения - первые выступали в качестве атакующих, вторые вели оборону. Были отработаны "танковая карусель", высадка десанта в тыл противника, а также ведение маневренной обороны, действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения", - рассказали в Минобороны, добавив, что особое внимание в ходе учений уделялось борьбе с беспилотными летательными аппаратами, а также применению средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих так называемый "радиоэлектронный купол".

В то же время в Свердловской области минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов. Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. "Применение дронов на учении позволило существенно сократить время и повысить точность за счет разведки целей и корректировки, которые велись в режиме реального времени", - отметили в военном ведомстве.

Параллельно расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение условного противника.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По замыслу учения условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры военного объекта. Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-УМ" обнаружили авиацию условного противника на дальности около 400 км. Цели немедленно были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400 "Триумф", которые выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

А отряд кораблей Каспийской флотилии продолжил межфлотский переход в Азовское и Чёрное моря после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Азовское и Чёрное моря. Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - рассказали военные.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки в море будет задействовано около 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань", ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан".

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