Минприроды назвало опасные вещества, выделяемые при сжигании мусора

Определять наилучшие доступные технологии при сжигании мусора и отходов Минприроды предлагает по выделению в окружающую среду маркерных загрязняющих веществ.

Они перечислены в проекте перечня технологических показателей наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов термическими способами, размещенном на портале Regulation.

"Речь, в частности, идет о таких загрязняющих веществах как оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бензапирен, хлористый водород, фтористый водород, ртуть, кадмий, талий, мышьяк, свинец, медь, никель, сурьма, марганец, ванадий и их соединениях", - перечислили в ведомстве.

После утверждения этого перечня приказом министра, наименования веществ будут идентичны тем, которые использованы в справочнике по наилучшим доступным технологиям, добавили в Минприроды.