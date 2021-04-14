Мощный канцерогенный эффект: Названа провоцирующая рак привычка

Онкологию провоцирует совокупность факторов. Это генетическая предрасположенность, состояние иммунитета и вредные привычки, предупредил заведующий поликлиникой "Медицинский город" радиолог Станислав Ракитин.

Наиболее сильный канцерогенный эффект на организм оказывает привычка пить спиртное и курить. Это двойной удар.

"В совокупности курение и алкоголь приносят еще больше вреда и ведут к развитию многих видов рака в человеческом организме", - предупредил специалист.

Курение и употребление спиртного связаны с развитием нескольких видов рака: губы, полости рта, легких, появлением опухолей полости рта, органов пищеварительной системы, желудка, кишечника, поджелудочной железы.

Также специалист предостерег от употребления очень горячей пищи. Показателен пример Японии, где опухоли пищевода и желудка в топе болезней.

"Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде", - отметил Станислав Ракитин, добавив, что надо давать пище остыть, а уже потом спокойно ее есть без дополнительных рисков.

Употребление красного мяса не сильно влияет на онкопроцессы (если вы едите продукт в небольшом количестве раз в неделю). Но красное мясо не очень полезно для сердца и сосудов, ведет к ожирению, передает газета "Тюменская область сегодня".