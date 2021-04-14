Мощный канцерогенный эффект: Названа провоцирующая рак привычка

Новости

Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры 08:41
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу 07:53
Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства 07:42
На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина 07:32
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред 06:30
В Приморье "оцифруют" города 06:24
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове 06:09
Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией 06:00
Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 матчах очкам 05:36
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT 05:33
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию" 05:07
В нацпарке Хабаровского края нашли мертвого краснокнижного тигра 05:06
Постпред РФ в Вене оценил решение Ирана по обогащению урана 04:55
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом 04:43
На Камчатке возбудили дело после аварии с вертолетом 04:17
Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью 03:44
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса 03:12
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным 03:06
В Египте 18 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом 02:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 08:07
Рубрика: Общество

Мощный канцерогенный эффект: Названа провоцирующая рак привычка

Текст: Оксана Грибанова

Онкологию провоцирует совокупность факторов. Это генетическая предрасположенность, состояние иммунитета и вредные привычки, предупредил заведующий поликлиникой "Медицинский город" радиолог Станислав Ракитин.

Фото: iStock
Онколог указал на главные признаки предракового состояния

Наиболее сильный канцерогенный эффект на организм оказывает привычка пить спиртное и курить. Это двойной удар.

"В совокупности курение и алкоголь приносят еще больше вреда и ведут к развитию многих видов рака в человеческом организме", - предупредил специалист.

Курение и употребление спиртного связаны с развитием нескольких видов рака: губы, полости рта, легких, появлением опухолей полости рта, органов пищеварительной системы, желудка, кишечника, поджелудочной железы.

Также специалист предостерег от употребления очень горячей пищи. Показателен пример Японии, где опухоли пищевода и желудка в топе болезней.

"Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде", - отметил Станислав Ракитин, добавив, что надо давать пище остыть, а уже потом спокойно ее есть без дополнительных рисков.

Употребление красного мяса не сильно влияет на онкопроцессы (если вы едите продукт в небольшом количестве раз в неделю). Но красное мясо не очень полезно для сердца и сосудов, ведет к ожирению, передает газета "Тюменская область сегодня".

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Шойгу заявил о переброске к границам России войск США и НАТО
Трудовые договоры россиян станут электронными
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии