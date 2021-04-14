Образование

Можно ли поступить в российский вуз без ЕГЭ?

"Хочу поступить в российский вуз в этом году. Учительница сказала, что ЕГЭ сдавать теперь не нужно. Так ли это? Денис Морозов, Минск".

С 2021 года правила поступления в российские вузы для белорусов заметно упрощаются. Если раньше сдача Единого государственного экзамена была обязательной процедурой, то теперь в высшем учебном заведении достаточно предоставить результаты профильных испытаний централизованного тестирования, сданного в Беларуси. При этом документ будет действителен в течение двух лет, а его подлинность приемная комиссия сможет проверить на сайте Республиканского института контроля знаний. Поскольку и ЕГЭ, и ЦТ оценивают знания абитуриента по стобалльной шкале, то дополнительного перевода документа не потребуется.

Так что сдавать или не сдавать ЕГЭ - отныне желание самого абитуриента. Однако белорусские студенты, как и россияне, должны проходить внутренние вступительные экзамены института или университета. Ознакомиться с ними можно непосредственно на сайте учебного заведения.

Здоровье

Сколько стоит отдых в белорусском санатории?

"Два года назад отдыхала в санатории под Минском. Понравились не только комфортные условия проживания, но и разнообразие медицинских процедур, благодаря которым ощутимо поправила здоровье. Подумываю и в этом году так же провести отпуск, который у меня во второй половине мая. Хотелось бы узнать, в какую примерно сумму обойдется путевка? Наталья Рагузова, Московская область".

Если вы, Наталья, собираетесь приехать в санаторий в мае, то вам следует поторопиться. По словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, на май в белорусских санаториях уже забронировано более половины мест. С возобновлением регулярного железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией спрос на места в здравницах заметно вырос. Даже зимой, в межсезонье, санатории были заполнены более чем на 60 процентов. Что касается стоимости, то средняя цена места в стандартном двухместном номере с питанием и лечением сегодня составляет чуть более 63 белорусских рублей (около 1900 российских) в сутки. По прибытии в здравницу при себе необходимо иметь результаты отрицательного тестирования на COVID-19.

Память

Сколько имен погибших в годы войны удается установить поисковикам?

"Скоро мы всей семьей будем отмечать великий праздник - День Победы. Для нас он всегда со слезами на глазах. Мой прадед, ушедший на фронт в первые недели войны, пропал без вести в 1944-м, когда освобождал Беларусь. До сих пор теплится надежда обнаружить его след. Часто ли удается поисковикам устанавливать сведения о погибших воинах? Елена Максименко, Свердловская область".

В 2020 году поисковики в Беларуси нашли и перезахоронили останки 878 погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС Министерства обороны Беларуси полковник Сергей Воронович. По его словам, в прошлом году военные вместе с поисковиками отработали 94 места, где проходили бои. Больше всего - в Могилевской и Витебской областях. "По сопутствующим находкам удалось установить сведения о 28 погибших. В 2020-м в автоматизированный банк данных внесли 13 тысяч имен", - рассказал Сергей Воронович. В нынешнем году поисковики совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном намерены отработать 147 объектов. Сегодня зарегистрированы и действуют общественные поисковые объединения в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Работа

Можно ли в Беларуси устроиться на работу вахтовым методом?

"По семейным обстоятельствам вынужден часто бывать в Беларуси, чтобы помогать болеющей матери. Подумываю о том, чтобы устроиться здесь на работу вахтовым методом. Какие есть варианты такого трудоустройства? Андрей Точилин, Курск".

Да, можно. Например, фасовщикам товаров в час обычно выплачивается от 4 до 5 рублей (120-150 российских). Им также предоставляется место для проживания и питание.

Есть потребность в формовщиках. Устроиться на работу могут также студенты. Средний месячный оклад - от 1200 белорусских рублей (примерно 36 тысяч российских). Работодатель предоставляет жилье и питание. График вахты 15/15 дней. Проезд оплачивается работником.

Трактористам и экскаваторщикам платят от 1000 до 1500 белорусских рублей (около 30-45 тысяч российских) в месяц. График вахты выбирается по желанию: 15/15 дней или 20/10 дней. Требуются вальщики леса, но для трудоустройства в Беларуси нужен соответствующий сертификат. Средний оклад от 1500 белорусских рублей в месяц. Охранникам платят от 1300 белорусских рублей в месяц. Персонал набирается для охраны баз отдыха, санаториев, заводов и офисных помещений.

На работу вахтовым методом принимаются также женщины. Они трудятся фасовщицами, продавцами, нянями, гувернантками.