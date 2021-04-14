На Кубе фермерам разрешили продавать говядину и молоко

Власти Кубы представили расширенный список мер, направленных на нормализацию ситуации в сельском хозяйстве и животноводстве. План развития отрасли, включающий 63 пункта, накануне представил президент республики Мигель Диас-Канель.

Принятые меры снимают ряд установленных десятилетия назад ограничений, а также призваны снизить расходы сельхозпроизводителей. Например, предполагается ввести специальные тарифы на электричество, воду. Кроме того, производителям обещают облегчить процесс найма рабочей силы, а также снять другие административные преграды.

Но главное, конечно, другое. Отныне кубинские фермеры смогут реализовывать молоко и говядину на свободном рынке. Ранее же такое было попросту невозможно, а эту животноводческую продукцию необходимо было сдавать государству, причем отнюдь не по реальной цене, зачастую даже ниже себестоимости. Теперь же излишки можно будет продавать на рынке. Правда, лишь при условии того, что поголовье скота не будет сокращаться.

"Наша задача - добиться увеличения производства и удовлетворить спрос на сельхозпродукцию", - обозначил цель объявленных мер премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. За реализацию принятых мер будет отвечать назначенный министром сельского хозяйства Идаэль Перес, ранее занимавший должность первого замглавы этого же ведомства.

Впрочем, сохранятся и ряд положений, зачастую критикуемых местными производителями. В частности, по-прежнему цены на ряд продуктов будут устанавливаться государством. Например, литр молока фермеры по-прежнему будут сдавать государству по 7,5 песо (примерно 30 центов по официальному курсу и 15 центов - по неофициальному "черному" курсу). В случае, если установленная норма по сдаче будет выполнена, литр молока производители смогут продать уже по 9 песо. Пока остается открытым вопрос, смогут ли производители обеспечить эти нормы и останутся ли у них излишки для торговли на рынке.

Насколько сохранение госрегулирования цен позволит оживить сельское хозяйство также не ясно. Например, несколько месяцев назад правительство уже взялось строго контролировать цены на овощи и установило явно заниженные цены, что привело к полному отсутствию овощей в свободной продаже: фермеры предпочитали рискнуть и продать товар "из-под полы" по реальной стоимости, нежели торговать себе в убыток. В случае, если ситуация повторится и на этот раз, надеяться на скорые улучшения проблем с дефицитом сельхозпродукции на Кубе не приходится.