На малой родине белорусского космонавта Петра Климука открыт бюст Юрия Гагарина

В Национальном историческом музее Беларуси открывается уникальный выставочный проект "108 минут. Дорога в космос".

В экспозиции - скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, фотографии из семейного архива Гагарина, другие артефакты. Многие экспонаты расскажут о белорусских космонавтах - Петре Климуке, Владимире Коваленке и Олеге Новицком.

Накануне, 12 апреля, на родине первого белорусского космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука, в агрогородке Томашовка Брестского района, открыли бронзовый бюст Юрия Гагарина. Здесь, в Томашовской средней школе, с 1978 года действует единственный в Беларуси народный музей космонавтики, только в основном фонде которого более 500 экспонатов. Бюст Юрия Гагарина, установленный в одном из залов, пополнил экспозицию. На церемонии открытия председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко отметил, что для школы, жителей Томашовки и всей Беларуси это большое событие: "Мы гордимся успехами, которые сегодня демонстрирует космонавтика. Белорусы активно участвуют в космических программах".

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Петр Фролов высказал уверенность, что День космонавтики и 60-летний юбилей полета Юрия Гагарина объединяют наши народы: "Мы всегда были в космосе первыми и никогда не будем вторыми".

Бронзовый бюст Юрия Гагарина изготовил известный скульптор Алексей Леонов, а проект по установке реализован при финансовой поддержке международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур - единый мир". Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин считает, что это событие послужит патриотическому воспитанию молодежи Союзного государства.

Музей космонавтики в Томашовке является одновременно и экспозиционной площадкой. Периодически здесь демонстрируются экспонаты, предоставляемые Академией наук Беларуси. В скором будущем планируется долговременная экспозиция музея Ю.А. Гагарина.

Тем временем

В Доме Москвы в Минске на торжественный вечер, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, собрались проживающие в Беларуси ветераны космодрома Байконур, представители посольства России, белорусской общественности, учащиеся вузов и школ. Состоялось открытие фотоэкспозиции, представленной Объединенным музеем Ю. А. Гагарина. Об интересных вехах жизни первого космонавта проникновенно рассказала его племянница Тамара Филатова.