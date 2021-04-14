Новости

Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 21:52
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 21:42
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 21:35
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 21:21
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 21:17
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 21:14
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 21:21
Рубрика: Власть

Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере

Текст: Александр Степанов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ провел переговоры со своим армянским коллегой Артаком Давтяном.

Фото: iStock
Генпрокурор Игорь Краснов провел переговоры в Азербайджане и Армении

Как заявил в начале переговоров Герасимов, Армения является ключевым союзником и партнером России в Закавказье. "Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", - подчеркнул генерал Герасимов.

По словам российского начальника Генштаба, сейчас страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Он отметил, что показателем высокого уровня двусторонних отношений является присутствие в Армении 102-й российской военной базы.

Кроме того Герасимов подчеркнул, что Россия продолжает готовить квалифицированные кадры для Армении в вузах Минобороны России. Также он добавил, что в период пандемии коронавируса Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего было проведено более 22 тысяч исследований.

Герасимов подчеркнул, что представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России. Армянские военные делегации всегда представлены на высоком уровне.

Начальник российского Генштаба напомнил, что в 2021 году в России пройдет 9-я Московская конференция по международной безопасности, а также Международные армейские игры и Международный военно-технический форум "Армия-2021".

"Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении "Запад-2021", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил