Найдено лекарство от последствий черепно-мозговых травм

Исследователи открыли новый способ диагностировать черепно-мозговые травмы (ЧМТ), определять степень их тяжести и способ предотвратить разрушение нервных клеток мозга после ЧМТ. Об этом сообщается на сайте Кливлендского медицинского центра.

Миллионы людей живут с той или иной формой хронических нарушений после перенесенной ЧМТ. Эти травмы часто приводят к пожизненному ухудшению состояния нервных клеток и к тяжелым нейропсихиатрическим заболеваниям.

В Лаборатория доктора Эндрю Пипера была обнаружена связь ЧМТ с болезнью Альцгеймера. Развитие этой болезни связано с увеличением количества белка ac-tau и последующей дегенерацией аксонов.

Лаборатория доктора Пипера обнаружила, что ac-tau быстро увеличивался при нескольких формах ЧМТ у мышей и крыс и сохранялся хронически, когда дегенерация нервных клеток не лечилась. Они также показали, что повышенный ac-tau в головном мозге человека с БА еще больше усугублялся, когда пациент с болезнью Альцгеймера также имел в анамнезе ЧМТ.

Было выявлено, что два одобренных лекарства класса NSAID (противовоспалительные препараты, обычно используемые в качестве болеутоляющих) - сальсалат и дифлунизал - имеют сильное нейрозащитное действие после ЧМТ у мышей. Эти лекарства добавляют ацетильную группу к тау-белку после травмы головного мозга. Затем ученые изучили более семи миллионов историй болезни и узнали, что использование сальсалата или дифлунизала было связано со снижением частоты как болезни Альцгеймера, так и клинически диагностированной ЧМТ.