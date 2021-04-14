Каждая весна становится настоящим испытанием для автомобилистов - даже в городах из-за постоянных перепадов температур зимой на дорогах появляются ямы да ухабы. Что уж говорить о дорогах к дачным товариществам. И каждый раз с началом сезона дачники негодуют: с кого спрашивать за плохие дороги к СНТ?

Если по дороге ни проехать, ни пройти, то ответственных за нее пора штрафовать. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"За подъездные пути к СНТ отвечает местная администрация, если они оформлены в муниципальную собственность, - поясняет "РГ" первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Если подъездная дорога не оформлена никак, то за состояние подъездных путей и возможность проезда в поселок отвечает администрация СНТ - правление и лично председатель. С него и спрос".

Кстати, если дорога в неудовлетворительном состоянии, давно не ремонтировалась, из-за чего при движении по ней может возникнуть опасность попасть в аварию, то на ответственных за дорогу могут наложить штраф от 20 до 30 тыс. рублей. А если виновник юридическое лицо, то штраф составит от 200 до 300 тыс. рублей. Если же из-за ям на дорогах пострадают люди, то штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических - от 400 до 500 тысяч.

Ну что же делать дачникам, если штрафуй, не штрафуй, а дороги все равно лучше не становятся. Воздействовать на муниципальные власти можно только через обращения в надзорные органы и прокуратуру. Именно прокуратура следит за деятельностью чиновников на местах. Если же подъездные пути к СНТ не стоят на балансе администрации, то ремонтировать их дачники могут только за свой счет - сдавать взносы хотя бы на щебенку.

Многие дачники уверены, что если садоводства признают сельскими территориями, то с дорогами уж точно будет все в порядке. Правда в том, что дороги к дачам станут муниципальными. И их состояние станет зоной ответственности местных властей.

Сейчас к сельским территориям относятся сельские населенные пункты и рабочие поселки. СНТ же вне населенных пунктов на землях сельхозназначения не относятся к таким территориям. Совет Федерации предложил устранить этот пробел в законодательстве, чтобы владельцы загородной недвижимости и в деревнях, и в СНТ получили равные права на господдержку.

Электроэнергия для жилых домов в сельской местности на 30% дешевле, чем в СНТ

"В случае принятия изменений в госпрограмму развития сельских территорий все преференции, существующие в отношении сельских территорий, будут распространяться и на СНТ. Дополнительных решений от дачников или органов власти не требуется", - уточняет Никита Чаплин. Он отметил, что сегодня до 5% СНТ существуют только на бумаге - документы о выделении земли были подписаны, но до сих пор участки не освоены. Основная проблема - невозможность начать строительство: нет подъездных дорог и электричества. "Владельцы участков, большинство которых являются льготниками, не могут построить 2-3 км дороги или линии электропередачи. Получается, что землю бесплатно предоставили, но реально улучшить свои жилищные условия люди не могут", - добавляет Чаплин.

Еще из плюсов - в деревнях и поселках жители меньше платят за свет. Регионы вправе вводить понижающие коэффициенты на электроэнергию. Например, в Московском регионе электроэнергия для жилых домов в сельской местности на 30% дешевле, чем в СНТ.

Но есть и минусы от признания СНТ сельскими территориями. Так, земли общего пользования станут муниципальными, и ворота на въезде придется снести, оставив открытыми проезды для всех желающих. Вырастут налоги - пропорционально кадастровой стоимости земли (примерно на 30%), строений (примерно на 50%), оплата за вывоз мусора будет начисляться не как в СНТ (норматив на 1 земельный участок в год), а как в деревне (в зависимости от площади дома). Плата за вывоз мусора, таким образом, вырастет с 200 рублей в месяц до 500-800. СНТ потеряет статус неделимой территории, где сейчас запрещено изменять вид разрешенного использования отдельных земельных участков.