Нотр-Дам откроют в 2024 году

Пострадавший от пожара 15 апреля 2019 года Нотр-Дам снова откроют в 2024 году, заявила 14 апреля министр культуры Франции Розелин Башло.

По ее словам, на ремонт собора было собрано более 830 миллионов евро пожертвований, что позволит приступить к реставрационным работам. "Это беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда", отметила министр.

Из-за пожара, начавшегося на строительных лесах и быстро перекинувшегося на здание, обрушился шпиль, была уничтожена крыша, включая ее несущие дубовые балки.

Многие специалисты полагают, что на восстановление собора уйдет не менее 10 лет, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что храм будет отреставрирован за пять лет.