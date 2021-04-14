О каких новых правилах рыболовства надо знать, отправляясь на речку

Заядлые рыбаки готовы выдвинуться к водоемам. Но кроме хорошей удочки, отличной наживки и душевной компании нужно будет прихватить с собой "методичку" с правилами любительской рыбалки. С 2021 года они претерпели существенные изменения. Росрыболовство по просьбе "РГ" собрало самые главные моменты правил в одном месте.

1. Главное и долгожданное изменение: в этом году прекратили свое существование рыболовные участки. Исключения составляют только отдельные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь их придется оставить, чтобы сохранить особо ценные виды водных биоресурсов.

Но на всех остальных водоемах, реках, озерах и водохранилищах государственной или муниципальной собственности любительское рыболовство становится общедоступным и бесплатным, подчеркивают в Росрыболовстве.

Раньше за это удовольствие приходилось платить. Теперь плату разрешается брать разве что за аренду лодки, снастей, всяческого инвентаря или, например, гостевых домиков.

Но есть исключения: частные искусственные водоемы, аквакультурные хозяйства, природоохранные территории, а также места, где это запрещено правилами рыболовства.

2. Ловить можно почти везде и бесплатно, но не больше нормы на одного рыбака. От региона к региону эта норма может меняться. Например, в Московской области она составляет 5 кг на человека, а в рыбных Астраханской, Волгоградской и Нижегородской областях, Алтайском крае можно выловить максимум 10 кг. Есть и количественные ограничения в зависимости от вида рыбы. Так, раков можно выловить 50 штук в Краснодарском крае, 30 штук в бассейнах Азовского и Черного морей. Максимум три судака можно вытащить в Нижегородской области и Алтайском крае, 5 штук в Псковской области, 2 штуки в бассейнах Азовского и Черного морей. Учитывается и минимально допустимая длина (в разных регионах она может быть разной). Рыбу мельче следует отпустить.

Любительская рыбалка теперь бесплатна и разрешена почти везде. Но поймать можно не больше нормы на человека. В каждом регионе они свои. Нарушителям грозят внушительные штрафы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Если одна выловленная рыба оказалась уже больше нормы, ее рыбак может оставить себе. Важно знать, что считается не только выловленная рыба, но и уже приготовленная на этой рыбалке. Вывозить можно двухдневный улов.

3. Полный запрет на вылов установлен для пород, занесенных в Красную книгу. Кроме того, в некоторых регионах установлены свои запреты: например, в Астраханской области нельзя ловить осетра, форель, тайменя, хариуса, стерлядь.

4. С 2021 года на всей территории России (кроме Дальнего Востока, Севера и Сибири) полностью запрещен вылов рыбы с помощью сетей. При этом даже торговля этими орудиями лова регулируется - они должны иметь индивидуальный номер и обозначаться по ФИО владельца.

Запрещено также использовать взрывчатку, электроудочки, ловушки, капканы, пневматическое и огнестрельное оружие. Ловить можно удочкой. Но здесь тоже существуют ограничения - не более пяти штук в одни руки.

5. На соревнованиях устанавливаются отдельные нормы. Для подводной охоты установлены свои ограничения. Например, нельзя использовать акваланг, эхолот. Также подводной охотой запрещено заниматься на пляжах.

Нельзя рыбачить на оборонных, природоохранных, закрытых объектах, поливных каналах, в заповедниках, местах нереста, на водоемах, куда недавно выпустили молодую рыбу, и т.п.

Для нарушителей установлены внушительные штрафы. Они грозят тем, кто выловил и пытается вывезти больше нормы, кто поймал запрещенные виды рыб. При этом, если ловили в запрещенном месте, штраф увеличивается вдвое. Например, калуга обойдется почти в 270 тыс. рублей, белуга чуть дешевле - около 207 тыс. рублей. За 1 кг икры лососевых рыб придется отдать почти 27,5 тыс. рублей. Нерка встанет в 11,5 с небольшим тыс. рублей. Более доступные судак или кета обойдутся нарушителю в 3 с небольшим и 2 с небольшим тыс. рублей. А за кашалота положен самый большой штраф - почти 480 тыс. рублей.

Нужно помнить, что в каждом регионе установлены свои нормы и правила. Все они указаны на сайте Росрыболовства fish.gov.ru в разделе "Территориальные управления". Лучше лишний раз перепроверить, чем заплатить штраф.