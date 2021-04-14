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14.04.2021 16:06
Рубрика: Власть

ОДКБ проведет четыре совместных учения в Таджикистане и РФ в 2021 году

Текст: Александр Степанов
В Москве под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова прошло заседание Военного комитета ОДКБ. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в этом мероприятии приняли участие все начальники Генеральных штабов стран-участниц Договора. К слову, в прошлом году пандемия коронавируса не позволила собраться членам Военного комитета, поэтому два заседания были проведены по видеоконференцсвязи.
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости

Герасимов отметил, что очная встреча будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а ее итоги послужат дальнейшему углублению взаимодействия оборонных ведомств.

Высшее командование ОДКБ в первую очередь обсудило вызовы и угрозы военной безопасности. "Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации",- подчеркнул Герасимов. Начальники Генштабов договорились продолжать эту работу, обсудили организацию совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Основным итогом заседания стала договоренность о проведении в этом году четырех совместных учений, которые пройдут на территории Таджикистана и России.

По словам Герасимова, в Таджикистане пройдут совместные маневры разведчиков "Поиск-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ - "Взаимодействие-2021". Кроме того, тренировки проведут и тыловые службы в рамках учений "Эшелон-2021". В России, в свою очередь, намечено крупное совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021".

Кроме того, по словам Герасимова, на заседании начальники Генштабов определили направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. В первую очередь они касаются работы Центра кризисного реагирования ОДКБ. Это центр в прошлом году перешел на штатный режим работы.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Сейчас в нем несут круглосуточное дежурство. Рабочие группы центра занимаются в том числе анализом внешнеполитической обстановки, обеспечением информационной безопасности, выработкой первоочередных мер по снижению напряженности.

Также на заседании обсудили вопрос создания под эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

Кроме того, генералы оценили деятельность учебно-методических организаций по подготовке Миротворческих сил и специалистов по информационной безопасности.

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ

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