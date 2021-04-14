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14.04.2021 13:34
Рубрика: Власть

Оформить налоговый вычет по НДФЛ можно будет онлайн

Российские граждане смогут получить вычеты по НДФЛ, не заполняя налоговые декларации и не собирая кипу документов для подтверждения, а через личный кабинет а сайте ФНС. Соответствующий закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ одобрили сегодня на заседании в СФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас для получения налогового вычета требуется подача декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждением права на вычет. Только после проверки налоговой (а это занимает до трех месяцев) гражданин может вернуть 13% подоходного налога.

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Новым документом предлагается значительно упростить процесс получения имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по кредитам. Получить вычет можно будет через бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами посредством сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Проверка права физлица на получение вычета будет проводится налоговым органом в автоматическом режиме.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, не ранее чем через месяц после официального опубликования. Это не коснется положений, для которых уставлен иной срок вступления в силу.

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