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14.04.2021 00:07
Рубрика: Общество

Мусор приняли в расчет

Операторы по обращению с отходами получат доступ к льготным кредитам
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Операторы по обращению с отходами смогут использовать льготные займы и субсидии на часть стоимости лизинга оборудования, чтобы удержать рост тарифов для населения. Эти нормы содержатся в подготовленном минприроды проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.
Лизинг каждого четвертого бака может оплатить государство. Фото: Татьяна Андреева Лизинг каждого четвертого бака может оплатить государство. Фото: Татьяна Андреева
Лизинг каждого четвертого бака может оплатить государство. Фото: Татьяна Андреева

Предусмотрены четыре вида поддержки. Займы у ППК "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) на 10 лет под 3% годовых и выкуп облигаций инвесторов на тот же срок, кроме того, субсидирование 25% стоимости лизинга оборудования или ставки по банковским кредитам до 4,5% за счет государства. "Механизмы направлены на выполнение показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами, - рассказал "РГ" глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Важно, что эти меры напрямую влияют на формирование тарифа для населения на вывоз бытовых отходов. Чем больше господдержка, тем меньше рост тарифа для наших граждан".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Брать деньги за вывоз мусора будут за массу накопленных отходов

Стране надо за три года построить 1200 заводов по переработке отходов, иначе выполнить целевые показатели по сортировке 60% и переработке 36% всех твердых коммунальных отходов не получится, уверен эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Экология" Александр Коган. В противном случае, уверен директор по развитию группы "ЭкоЛайн" Дмитрий Герасименко, отрасли придется ощутимо повышать платежи для граждан.

"Меры поддержки - неотъемлемый и значимый элемент при построении отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, - считает директор департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами минприроды Андрей Федотовский. - Они позволят перераспределить средства под конкретные потребности рынка, достичь показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, создать дополнительные рабочие места, собрать налоги для местных бюджетов и сдержать рост тарифа для населения".

Общество Экология "Мусорная" реформа

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