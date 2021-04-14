Операторы по обращению с отходами получат доступ к льготным кредитам

Операторы по обращению с отходами смогут использовать льготные займы и субсидии на часть стоимости лизинга оборудования, чтобы удержать рост тарифов для населения. Эти нормы содержатся в подготовленном минприроды проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.

Предусмотрены четыре вида поддержки. Займы у ППК "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) на 10 лет под 3% годовых и выкуп облигаций инвесторов на тот же срок, кроме того, субсидирование 25% стоимости лизинга оборудования или ставки по банковским кредитам до 4,5% за счет государства. "Механизмы направлены на выполнение показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами, - рассказал "РГ" глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Важно, что эти меры напрямую влияют на формирование тарифа для населения на вывоз бытовых отходов. Чем больше господдержка, тем меньше рост тарифа для наших граждан".

Стране надо за три года построить 1200 заводов по переработке отходов, иначе выполнить целевые показатели по сортировке 60% и переработке 36% всех твердых коммунальных отходов не получится, уверен эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Экология" Александр Коган. В противном случае, уверен директор по развитию группы "ЭкоЛайн" Дмитрий Герасименко, отрасли придется ощутимо повышать платежи для граждан.

"Меры поддержки - неотъемлемый и значимый элемент при построении отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, - считает директор департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами минприроды Андрей Федотовский. - Они позволят перераспределить средства под конкретные потребности рынка, достичь показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, создать дополнительные рабочие места, собрать налоги для местных бюджетов и сдержать рост тарифа для населения".