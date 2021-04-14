Определена архитектура программы первого Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера

Впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК) откроется Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера - экспертная площадка, на которой пройдет серия сессий, где представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов.

На протяжении пяти дней, с 19 по 23 апреля 2021, года ведущие эксперты ВШЭ и Сбера рассмотрят существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни, использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды российского высшего образования и здравоохранения.

Ежедневно будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба - в 11.00 и 15.00 (мск). Все желающие смогут в онлайн-режиме посмотреть каждую из сессий на площадке Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

19 апреля пройдет две сессии - "Вызовы и тренды российского высшего образования" и "ИИ-трансформация компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире".

Второй день работы Дискуссионного клуба, 20 апреля, откроет сессия "Кибербезопасность в России: новые вызовы и угрозы". В рамках следующей дискуссии - "Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы бизнеса" - участники обсудят, в чем заключается цифровая трансформация и достаточно ли для ее реализации отечественных решений.

21 апреля состоятся сессии "Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности развития?" и "Здравоохранение будущего".

22 апреля приглашенные эксперты в рамках дискуссии "Прорывные инновации в следующие 5-10 лет" обсудят, какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических способностей человека. Завершит четвертый день работы экспертной площадки сессия "Жизнь в мире социальных сетей и больших данных".

23 апреля пройдет дискуссия "Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы", в рамках которой планируется обсудить состояние российской науки, ключевые барьеры, сдерживающие ее развитие, возникающие риски и возможности мобилизации ресурсов для противодействия текущим и долгосрочным вызовам. Также в этот день состоится сессия "Цифровая трансформация - государство, города, компании".

К участию в мероприятии приглашены Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, а также другие представители бизнеса, науки и государства.