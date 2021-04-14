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14.04.2021 12:02
Рубрика: Общество

Опрос: Почти половина россиян не находит времени на телесериалы

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Почти половина или 44 процента россиян не находят времени на просмотр многосерийных фильмов и сериалов по ТВ. Таков итог социологического исследования ВЦИОМ.

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Правда, почти столько же - 45 процентов - их смотрят. О достаточном количестве свободного времени на сериалы чаще других говорят молодые люди в возрасте 18-24 лет - 61 процент опрошенных, а также пожилые люди старше 60 лет - 62 процента. Самыми занятыми остаются и не смотрят телевизионные сериалы молодые люди в возрасте 25-34 лет (61 процент) и люди среднего возраста от 35до 44 лет (54 процента). Те, кто не смотрят все типы сериалов, объясняют свое позицию двумя причинами - чрезвычайной занятостью (24 процента) и отсутствием интереса к сериалам (27 процентов).

Минимальное большинство - 51 процент - телезрителей отдают предпочтение коротким видеороликам и сериалам как формату, с их точки зрения, наиболее подходящему для современного ритма жизни и его скоростей. 36 процентов не согласны с этой позицией и полагают, что длинные и размеренные сериалы "помогают отдыхать".

Хотя значительное большинство (69 процентов) начинают привыкать и просматривают короткие видеоролики и сериалы. Чаще коротким видеороликам люди отдают предпочтение в пути (21 процент), во время еды (19 процентов), дома (16 процентов), в свободное время (8 процентов) и перед сном (8 процентов).

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