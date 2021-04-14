Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков

В Twitter Британской королевской семьи появилась фотография королевы Елизаветы II и ее мужа - принца Филиппа - в окружении многочисленных правнуков.

- Королева и герцог Эдинбургский в окружении семи своих правнуков в замке Балморал в 2018 году, - говорится в подписи к снимку. Данную фотографию сделала герцогиня Кэмбриджская Кэтрин.

Были опубликованы и другие снимки. В том числе фотография королевы Елизаветы II, принца Филиппа, а также их правнуков - принца Джорджа и принцессы Шарлотты - вместе с родителями - герцогом и герцогиней Кэмбриджских.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 апреля, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет.