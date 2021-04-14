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14.04.2021 05:36
Рубрика: Спорт

Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 мачтах очкам

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин превзошел рекорд американца Марка Мессье по набранным очкам в 100 матчах за клуб.

"Рейджеры" в гостях встречались с "Нью-Джерси" и добились победы со счетом 3:0.

Фото: REUTERS
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В первом периоде гости стараниями Мики Зибанеджада, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, открыли счет. "Дьяволы" старались отыграться и наносили больше бросков по воротам Игоря Шестеркина. Но российский голкипер в нужные моменты на последнем рубеже обороны совершал важные спасения. Он отразил 27 бросков и впервые в заокеанской карьере отыграл на ноль.

На восьмой минуте третьего периода вторую шайбу "Рейнджерс" забросил Артемий Панарин. Проводивший сотый матч за клуб россиянин превзошел достижение легендарного форварда Марка Мессье. На счету "Хлебушка" 138 очков в ста матчах, а у Месси - 137.

Точку в игре поставил Бучневич, чей гол оказался юбилейным для клуба. "Рейнджеры" забросили в НХЛ 20 тысяч шайб.

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