Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 мачтах очкам

Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин превзошел рекорд американца Марка Мессье по набранным очкам в 100 матчах за клуб.

"Рейджеры" в гостях встречались с "Нью-Джерси" и добились победы со счетом 3:0.

В первом периоде гости стараниями Мики Зибанеджада, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, открыли счет. "Дьяволы" старались отыграться и наносили больше бросков по воротам Игоря Шестеркина. Но российский голкипер в нужные моменты на последнем рубеже обороны совершал важные спасения. Он отразил 27 бросков и впервые в заокеанской карьере отыграл на ноль.

Igor Shesterkin has picked up his first career @pepsi shutout with 27 stops! 🙌 pic.twitter.com/S5BXX353uQ — NHL (@NHL) April 14, 2021

На восьмой минуте третьего периода вторую шайбу "Рейнджерс" забросил Артемий Панарин. Проводивший сотый матч за клуб россиянин превзошел достижение легендарного форварда Марка Мессье. На счету "Хлебушка" 138 очков в ста матчах, а у Месси - 137.

Точку в игре поставил Бучневич, чей гол оказался юбилейным для клуба. "Рейнджеры" забросили в НХЛ 20 тысяч шайб.